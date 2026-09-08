Düzce’den AB pazarına ilk yarıda 7 bin 192,5 ton iç fındık sevk edildi

Düzce’den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 7 bin 192,5 ton fındık gönderildi

Düzce’den Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 2026 yılının ilk yarısında toplam 7 bin 192,5 ton iç fındık ihraç edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre sevkiyatlar ocak–ağustos dönemindeki aylık dağılım doğrultusunda gerçekleşirken, Düzce’de yeni sezonun hasadı da bahçelerde devam ediyor.

Aylık dağılım:

İhracatın aylara göre dağılımı şu şekilde kaydedildi: ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında bin 26 ton, mart ayında 957 ton, nisan ayında bin 667,8 ton, mayıs ayında 839,2 ton, haziran ayında 681,6 ton, temmuz ayında 693,9 ton ve ağustos ayında 525,3 ton olarak bildirildi. Bu rakamlar, ilk yarı performansının aylık dalgalanmalar içerdiğini gösteriyor.

Hasat ve pazar karşılaştırması:

Düzce’de bahçelerde süren hasat çalışmaları devam ederken, ihracat verileri geçen yıla kıyasla bir gerileme olduğunu ortaya koydu. 2025 yılında Düzce’den AB ülkelerine 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti; bu yıl ise ilk yarıda kaydedilen miktar daha düşük seviyede kaldı. Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, üretim ve ihracatta lider konumunu korurken, Düzce’de yüzlerce aile üretim ve tedarikte rol oynamaya devam ediyor.

DÜZCE'DEN AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERE YILIN İLK YARISINDA 7 BİN 192,5 TON İÇ FINDIK İHRAÇ EDİLDİ. DÜZCE’DE YENİ SEZON FINDIĞIN BAHÇELERDE HASADI İSE DEVAM EDİYOR.