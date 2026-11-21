Bakan ersoy, ismail erünsal ile İstanbul'da bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap ve kütüphane tarihi çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Erünsal'ı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) odasında ziyaret etti. Ziyarette, Erünsal'a ilişkin bir kitabın hazırlanacağı ve bu çalışmanın kurum tarafından destekleneceği duyuruldu.

İsmail Erünsal kitabı:

Bakan Ersoy, kitabın Prof. Dr. Bilgin Aydın editörlüğünde hazırlanacağını belirterek, "Kıymetli Hocamıza özel bu eseri okuyucularımızla buluşturacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Çalışmanın başlaması, Erünsal’ın uzun yıllara yayılan akademik birikiminin kayıt altına alınması ve daha geniş okur çevrelerine taşınması amacıyla atılmış somut bir adım olarak sunuldu.

nadir koleksiyon ve dijital erişim:

Ersoy, Prof. Dr. Erünsal’ın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışladığı 525 eserlik nadir koleksiyon için teşekkür etti. Koleksiyonda, Şeyh Galib’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan gibi önemli nüshaların bulunduğuna dikkat çekildi. Bakan, bu koleksiyonun dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunulmasının ilim dünyası açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Ziyarette ayrıca Erünsal’ın, İSAM Kütüphanesinin oluşumundaki katkıları ile TDV İslam Ansiklopedisinin hazırlanma sürecindeki yönetsel ve akademik rolleri hatırlatıldı. Erünsal’ın kitap tarihi, Osmanlı sahaflığı ve edebiyat tarihi alanlarındaki araştırmaları kültürel hafızanın gün yüzüne çıkarılmasında önemli bir kaynak olarak değerlendirildi.

Erünsal’ın eserleri arasında yer alan Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar adlı çalışma ile 2014 yılında aldığı Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü anıldı. Ayrıca Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik ile İslam Dünyasında Kitap, Kütüphane ve Verraklar gibi eserleri, alanın literatürüne yaptığı katkılar çerçevesinde hatırlatıldı.

Bakan Ersoy, Erünsal’ın ilmi çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve kültürel mirasa kazandırdığı eserler için kendisine teşekkür ederek sağlık ve iyi dileklerini iletti. Ziyaret, kitapların arkasındaki insanları ve kurumları görünür kılmanın, kültürel mirasın korunması ve erişime sunulması açısından taşıdığı önem üzerine vurgu yaptı.

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