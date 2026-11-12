Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu

Elazığ'da Tekel Sokak'ta silahlı saldırı

İcadiye Mahallesi Tekel Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu ifade edilen E.D. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi karşılaştı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla E.D.'ye ateş etti ve kişinin bacağından vurulmasının ardından olay yerinden kaçtı.

soruşturma:

İşletme sahibinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

polis çalışması:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında tanık beyanları alınmakta ve olayın oluş biçimi değerlendirilmektedir.

ELAZIĞ’DA KİŞİLER ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI