Gazze'de mahsur kalan kadın üç yıldır Türk eşiyle ayrı

İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde kalan Filistinliler, yurt dışındaki yakınlarına kavuşma talepleriyle Rashad Al-Shawa Kültür Merkezi önünde bir protesto düzenledi. Gösteriye çok sayıda kadın ve çocuk katıldı; katılımcılar uzun süredir sevdiklerinden ayrı kaldıklarını ifade etti.

protestonun talepleri:

Göstericiler, ellerinde "Mesafeler çocuklarımızın en güzel yıllarını çalmasın", "Söz değil, çözüm istiyoruz", "Babamın bana ulaşma fırsatını elinden alıyorlar" ve "Ailelerimizi görmek için seyahat etmek istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Toplananlar, seyahatlerin kolaylaştırılması ve aile birleşimlerinin sağlanması için somut adımlar atılmasını talep etti.

Katılımcılar, savaş ve abluka koşullarının aileleri derinden etkilediğini, özellikle kadınlar ve çocukların bu durumun en savunmasız mağdurları olduğunu vurguladı. Protesto sırasında sık sık, ailelerin yeniden bir araya getirilmesinin yalnızca bir talep değil, acil insani bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

maryam al-manaia'nın çağrısı:

Protestoya katılan ve Türkiye vatandaşı bir erkekle evli olan Filistinli Maryam Al-Manaia, İsrail saldırılarının ardından başlayan ablukadan dolayı 3 yıldır eşini göremediğini anlattı. Al-Manaia, ayrılığın ve savaşın getirdiği psikolojik ve maddi sıkıntılarla mücadele ettiğini belirtti.

Al-Manaia, Gazze'den tahliyesi için yardım talep ederek, "Seyahat hakkımızı geri kazanmak için bu protestoya katıldık. Eşlerine ulaşmaları engellenen çok sayıda kadın var. 3 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum. Ayrılığın, sıkıntıların ve savaşın acısını çekiyorum. Bunun yanı sıra zor sağlık şartlarıyla da mücadele ediyorum" dedi.

Göstericiler, uluslararası aktörlerden ve ilgili taraflardan aile birleşimlerini kolaylaştıracak adımlar atılmasını beklediklerini bildirdi. Eylem, Gazze'deki sivil halkın günlük yaşamını etkileyen hareket kısıtlamalarına dikkat çekmeyi amaçladı.

Rashad Al-Shawa Kültür Merkezi önündeki protesto, birçok ailenin uzun süreli ayrılığa maruz kaldığını hatırlatarak, çözüm çağrısını yineledi ve yetkililerden somut insani kolaylık talep etti.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde mahsur kalan Filistinli Maryam Al-Manaia, 3 yıldır Türk eşiyle bir araya gelemiyor.