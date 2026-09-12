Düziçi'nde Asaf Namlı Bulvarı üstünde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinin görünümü:

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı Yeni Mezarlık üst mevkiinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyir halinde olan iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücüsü yaralandı.

ilk müdahale ve sevk:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

kazayla ilgili soruşturma:

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

YARALI SÜRÜCÜ, AMBULANSLA DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.