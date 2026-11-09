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E-5'te 15 günlük yönlendirme Bakırköy trafiğini kilitledi

İBB'nin İncirli Köprüsü güçlendirme çalışması nedeniyle E-5 yan yolun Topkapı yönüne aktarılması, Bakırköy'de uzun kuyruklar ve sürücü tepkilerine yol açtı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 19:21

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Aslı Han

E-5'te 15 günlük yönlendirme Bakırköy trafiğini kilitledi

çalışmanın kapsamı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen İncirli Köprüsü Güçlendirme Projesi hazırlıkları nedeniyle, 8 Kasım Pazar saat 23.00 itibarıyla Topkapı istikameti yan yolu, 15 gün süreyle E-5'e aktarılmak üzere trafiğe kapatıldı. Uygulama, E-5 yan yol ve İncirli Kavşağı'nda yoğunluğa neden oldu ve bazı noktalarda trafik adeta durdu.

sürücülerden tepkiler:

İş ve okul çıkışı yoğunluğunda yolda kalan sürücüler yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Sürücü Hasan Atak, '45 dakikadır trafikteyiz bu İncirli Köprüsü yüzünden. Çalışma var. Bizi çok mağdur ediyorlar. Ben Florya’dan geliyorum ama 45 dakika oldu, Bahçelievler’e gideceğim' dedi.

Aydın Yurdunkulu bölgeyi takip etmediğini belirterek, 'Sadece şu ara kısımda 1 saattir trafikteyiz. Şirinevler’den Haznedar’a çıkacağım. Normalde buradan gidiyordum ama buralar açıktı. Maalesef haberim olmadı. Direkt girmiş bulundum' diye konuştu.

Yusuf Tobay ise, 'Beylikdüzü’nden Zeytinburnu’na gidiyorum. Yan yola girdik ve sürpriz oldu. Yol kapalı, 30 dakikadır burayı geçemedim' ifadelerini kullandı. Bir diğer sürücü Mehmet Beyazyüz de, 'Yaklaşık 2 saattir yoldayız. Florya’dan buraya ancak gelebildik. Çalışma var. Genelde de çoğu zaman böyle oluyor' dedi.

görüntüler ve günlük etki:

Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi; uzun kuyruklar iş ve okul çıkış saatlerinde ulaşımı zorlaştırdı. Sürücülerin verdiği süreler ve tepkiler, yönlendirme kararının duyurulma biçimi ile ilgili eleştirileri gündeme getirdi.

sonuç:

İncirli Köprüsü güçlendirme çalışması planlandığı şekilde 15 gün sürecek; yetkililerin yönlendirme ve bilgilendirme adımları, Bakırköy'de yaşanan yoğunluğun yönetilmesinde belirleyici olacak.

İSTANBUL BAKIRKÖY E-5 KARAYOLU&#039;NDA İBB TARAFINDAN YAPILAN İNCİRLİ KÖPRÜSÜ GÜÇLENDİRME PROJESİ...

İSTANBUL BAKIRKÖY E-5 KARAYOLU'NDA İBB TARAFINDAN YAPILAN İNCİRLİ KÖPRÜSÜ GÜÇLENDİRME PROJESİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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