Kadın yıldızlar COP31'de tarımda kadının sesini uluslararası sahneye taşıdı

COP31'de proje tanıtımı:

SuperFresh'in tarımda fırsat eşitliğini hedefleyen Tarımın Kadın Yıldızları projesi, COP31 Birleşmiş Milletler Pavilyonu'nda paylaşıldı. Proje, 9 Kasım'da düzenlenen Gıda, Tarım ve Sağlık temalı oturumda Esmiyor'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Women Cultivating Resilience: From Farm-Level Experience to Climate-Resilient Food Systems" başlıklı panelde kadın çiftçilerin iklim değişikliğine uyum sürecindeki rolünü ortaya koydu.

Panelde vurgulanan konular:

Panelde konuşanlar arasında BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, Besler Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Doğan, FAO Gıda Şampiyonu Dilara Koçak ve FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık yer aldı; sahada üretim yapan çiftçi Makbule Karadeniz de deneyimini anlattı.

Gülizar Doğan panelde, "Kadın üreticilerin bilgiye, teknolojiye, finansmana ve pazara erişimi tarımın geleceğinin temel konularından biri. Kadın çiftçilerin ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini desteklemek amacıyla başlattığımız SuperFresh’in Tarımın Kadın Yıldızları Projesi’nde de bu imkânların birlikte ele alınmasını önemsiyoruz. Kadın üreticileri ürün alımı ve teşviklerin yanı sıra eğitim ve saha desteğiyle güçlendiriyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar kadın çiftçilerden 30 bin ton hacminde ve 280 milyon değerinde alım gerçekleştirdik. Finansal okuryazarlık, yapay zeka, girişimcilik gibi başlıklarda 5.500’den fazla kadına eğitim sağladık. Sözleşmeli çiftçilerimiz içinde kadınların oranı 2022’de yüzde 5 iken 2025’te yüzde 30’a ulaştı. Hedefimiz, tarımın dönüşümünde büyük bir potansiyel barındıran kadın çiftçilerin tarımın geleceğinde daha güçlü bir sese ve daha büyük bir role sahip olması. Kadınların tarım sektöründe daha fazla söz sahibi olması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Maryse Guimond ise UN Women perspektifinden, "UN Women olarak amacımız, kadınların karar alma ve harekete geçme gücünü ve liderliğini sınırlayan yapısal engelleri ortadan kaldırmak. Böylece kadınların tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümünde söz sahibi olmalarını, bu dönüşüme yön vermelerini ve dönüşümden eşit şekilde yararlanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Kadın çiftçilerin ve kurumların ortaya koyduğu önceliklerin ve çözüm önerilerinin ulusal politika ve yatırım kararlarına ve nihayetinde de daha geniş kapsamlı iklim gündemine yansıtılmasını sağlayacak mekanizmalara ihtiyaç var"

projenin sonuçları ve sahadan geri bildirim:

SuperFresh'in açıkladığı verilere göre proje, kadın çiftçilerle yapılan alımlarda 30 bin ton hacimde ve 280 milyon değerinde alım gerçekleştirdi; eğitimlerle 5.500'den fazla kadına ulaşıldı. Ayrıca sözleşmeli çiftçiler içindeki kadın oranı 2022'de yüzde 5 iken 2025'te yüzde 30 seviyesine çıkarıldı. Bu rakamlar, şirketin kadınların üretkenliğini ve piyasa erişimini artırmaya yönelik kapasitesini gösteriyor.

çiftçi deneyimleri ve iklime uyum:

Panelde söz alan Makbule Karadeniz, Trabzon'daki üretim pratiğini aktarırken iklim kaynaklı zorluklara dikkat çekti: "Ben çocukluğumdan beri tarımsal üretimin içindeyim. Bugün Trabzon’da farklı ürünler yetiştirerek üretmeye devam ediyorum. Ancak son yıllarda değişen iklim şartları, kuraklık, aşırı yağışlar ve zararlılarla mücadele etmek giderek zorlaşıyor. Bu değişime uyum sağlamak için sürekli öğrenmemiz, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. SuperFresh’in Tarımın Kadın Yıldızları Projesi sayesinde hem ücretsiz eğitimlerle yeni bilgiler edindim hem de Türkiye’nin dört bir yanından kadın üreticilerle tanışarak deneyimlerimizi paylaşabildiğimiz, birbirimize destek olduğumuz bir topluluğun parçası oldum. Kadınlar binlerce yıldır tarımsal üretimin içinde ama emekleri her zaman yeterince görünür olmuyor. Kadınların bilgiye, rehberliğe ve desteğe ulaşabilmesi, birbirlerinden öğrenebilecekleri topluluklarda yer alması çok önemli"

Katılımcılar, kadın üreticilere erişimin artırılmasının iklim dirençli gıda sistemlerine dönüşümde merkezi rol oynayacağını vurguladı ve bu doğrultuda politika ile yatırım mekanizmalarının güçlendirilmesine işaret etti.

TARIMIN KADIN YILDIZLARI, KADIN ÇİFTÇİLERİN SESİNİ COP31’DE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PAVİLYONU’NA TAŞIDI