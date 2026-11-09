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Gaziantep'ten döngüsel gıda modeli: gastronomi, su ve kadın üreticilerle iklim direnci

Fatma Şahin, COP31'de Gaziantep'in gastronomi odaklı döngüsel gıda yaklaşımını, iklime dirençli üretim, su verimliliği ve kadın kooperatiflerini anlattı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep'ten döngüsel gıda modeli: gastronomi, su ve kadın üreticilerle iklim direnci

Gaziantep'in sunumu ve oturumun bağlamı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antalya FOLLOWR4FS Girişimi kapsamında COP31 Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen oturumda Gaziantep: Gastronomiden Döngüsel Kentsel Gıda Sistemine başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Oturumu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklaşa düzenledi; moderatörlüğünü gazeteci Mine Ataman üstlendi.

Ana politika ve teknik öncelikler:

Şahin, sunumunda iklime dirençli üretim, su verimliliği ve akıllı sulama uygulamalarını vurguladı. Yerel tohumların korunması ve üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde gıda kayıplarının azaltılması için uygulanan önlemler, soğuk zinciri ve gıda güvenliği destekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Gastronomi, toplum ve döngüsellik:

Gaziantep'in gastronomi birikiminin yerel üretimle buluştuğu çalışmaların önemine dikkat çeken Şahin, kadın üreticiler ve kooperatiflerin gıda sistemindeki rolünü öne çıkardı. Sunumda ayrıca organik atıkların yeniden değerlendirilmesi ve kaynakların döngüsel kullanımı gibi uygulamalarla sürdürülebilir tüketim hedeflerinin nasıl desteklendiği aktarıldı.

Oturum genelinde katılımcılar, gıda kayıpları ve israfla mücadeleye yönelik girişimleri ele alırken Gaziantep örneği, gastronomik mirasın iklim dayanıklılığı ve yerel ekonomik katılım ile nasıl bütünleştiğine ilişkin somut uygulamalar sundu.

ŞAHİN, GAZİANTEP’İN DÖNGÜSEL GIDA SİSTEMİ YAKLAŞIMINI COP31’DE ANLATTI

ŞAHİN, GAZİANTEP’İN DÖNGÜSEL GIDA SİSTEMİ YAKLAŞIMINI COP31’DE ANLATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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