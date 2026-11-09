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Kuluncak belediye başkanı Cengiz'den cumhuriyeti koruma çağrısı

Başkan Erhan Cengiz, 10 Kasım mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anarak cumhuriyete sahip çıkma ve milli birlik vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 19:20

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kuluncak belediye başkanı Cengiz'den cumhuriyeti koruma çağrısı

başkanın mesajında vurgular:

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andığını bildirdi. Cengiz, bu tür anma günlerinin yalnızca hatırlama değil, aynı zamanda Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkma sorumluluğunu tazelediğini ifade etti.

cumhuriyeti koruma ve gelecek nesillere miras bırakma:

Başkan Cengiz mesajında, Cumhuriyetin Atatürk tarafından en büyük eser olarak görüldüğünü hatırlatarak görevlerinin bu eseri korumak olduğunu belirtti. Mesajında yer verdiği ifadeye göre, bugünün en önemli görevi Cumhuriyetimizi korumak, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak ve millî birlik ve beraberliği güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır.

Cengiz, Atatürk'ün fikirleri ve eserlerinin milletin gönlündeki müstesna yerinin devam edeceğini, bu mirastan alınacak ilhamla yerel ve ulusal düzeyde sorumlulukların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, eğitim, birlik ve ortak değerler yoluyla Cumhuriyetin yaşatılmasının önemine işaret etti.

şehit ve kahramanların anılması:

Mesajının sonunda Başkan Cengiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü destekleyen silah arkadaşlarını ve Millî Mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti. Cengiz, toplumsal hafızanın canlı tutulmasının, cumhuriyetin geleceğe taşınmasında temel rol oynadığını söyledi.

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ’DEN 10 KASIM MESAJI

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ’DEN 10 KASIM MESAJI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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