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Nilüfer'de minik hentbolcuların büyük adımları

Nilüfer Belediyespor, 8 okuldan gelen 200 öğrenciye uzman antrenörlerle ücretsiz hentbol eğitimi sağlıyor; amaç disiplin, koordinasyon ve sporcu gelişimi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Nilüfer'de minik hentbolcuların büyük adımları

Nilüfer Belediyespor'un altyapı çalışmaları

Nilüfer Belediyespor Kulübü, hentbolda gelecek vaat eden sporcuları yetiştirmeye yönelik altyapı programlarını sürdürüyor. Kulübün yürüttüğü çalışma kapsamında 8 okuldan gelen 200 öğrenci, alanında uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz eğitim alıyor. Program, genç sporculara temel teknikleri öğretmenin yanı sıra sahada ve takım ortamında gelişim fırsatı sunuyor.

eğitimin kapsamı:

Antrenmanlarda çocuklar pas, şut ve savunma gibi hentbolun temel becerileri üzerinde çalışıyor. Ayrıca atletizm, hareket eğitimi ve koordinasyon geliştirme gibi çok yönlü uygulamalarla sporcuların fiziksel yetenekleri ve motor kontrolü destekleniyor. Antrenörler, eğitimleri güvenli ve yapılandırılmış bir program çerçevesinde yürütüyor.

ziyaret ve destek:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Üçevler Spor Tesisi'ndeki antrenmanı ziyaret ederek sporcularla sohbet etti ve antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özdemir, çocuklara hitaben, "Hepinizin güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bunun için disiplinli ve çalışkan olmak şart. Hem okullarınızda hem de burada sıkı çalışarak başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.

Kulübün altyapı programı ücretsiz ve uzman gözetiminde devam ediyor; Nilüfer Belediyespor yetkilileri, bu çalışmalarla hentbolda geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor.

NİLÜFER BELEDİYESPOR KULÜBÜ, ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 8 OKULDAN GELEN GENÇ SPORCULARA UZMAN...

NİLÜFER BELEDİYESPOR KULÜBÜ, ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 8 OKULDAN GELEN GENÇ SPORCULARA UZMAN ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE HENTBOL EĞİTİMİ VERİYOR. SPORCULARI ANTRENMAN SIRASINDA ZİYARET EDEN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, BAŞARI DİLEKLERİNDE BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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