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Şuhut’ta veliler kitap tahliliyle ebeveynlik ve iletişimi konuştu

Şuhut'ta 'Maarif’in Kalbinde Şuhut Okuyor' projesi kapsamında veliler, 'Sınır Var Sinir Yok' kitabını tartıştı; aile içi iletişim ve bilinçli ebeveynlik ele alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Şuhut’ta veliler kitap tahliliyle ebeveynlik ve iletişimi konuştu

Maarif’in Kalbinde Şuhut Okuyor projesi kapsamında buluşma

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yürütülen 'Maarif’in Kalbinde Şuhut Okuyor' projesi çerçevesinde velilere yönelik bir kitap tahlili etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Fatih İlkokulu öğretmeni Esra Şehri Karaca öncülüğünde Şuhut Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

etkinliğin içeriği:

Toplantıda katılımcılar, 'Sınır Var Sinir Yok' adlı kitabı okuyup değerlendirdi. Veliler kitap üzerinden çocuk eğitimi, aile içi iletişim ve bilinçli ebeveynlik konularında görüşlerini paylaştı; günlük örneklerle tartışmalar yapıldı.

amaçlar ve iş birliği:

Etkinlikle amaçlanan başlıca hedefler arasında okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve ilçede okuma kültürünü yaygınlaştırmak yer aldı. Katılımcıların paylaşımları, projenin yereldeki etki alanını genişletme niyetini destekler nitelikteydi ve benzer çalışmaların devam ettirilmesi planlanıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE &quot;MAARİF’İN KALBİNDE ŞUHUT OKUYOR&quot; PROJESİ KAPSAMINDA VELİLERE...

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE "MAARİF’İN KALBİNDE ŞUHUT OKUYOR" PROJESİ KAPSAMINDA VELİLERE YÖNELİK KİTAP TAHLİLİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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