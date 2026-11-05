Yeni dekan göreve başladı: Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tıp fakültesinde

göreve başlama programı:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin atandı. Atamanın ardından fakülte binasında bir karşılama programı düzenlendi. Programa EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, Genel Sekreter Mustafa Yurteken, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Kayalar ile fakülte yönetimi katıldı.

rektörün konuşması ve teşekkürleri:

Programda konuşan Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, önceki dekan Prof. Dr. Abdülmecit Kantarcı'ya fakülteye sunduğu hizmet ve katkılar için teşekkür etti. Yeni dekan Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin'e görevinde başarı dileklerini iletti. Ayrıca Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunan Prof. Dr. Adalet Özçiçek'e fakülteye katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

törenin kapanışı ve hatıra anları:

Programa son bölümde Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin'e çiçek takdimi yapıldı ve katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Karşılama programı, yeni dekanın görevini resmen üstlenmesiyle sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA PROF. DR. ASLI ÖZBEK BİLGİN ATANDI