Dolar 50,0424 +0,03%
Euro 56,2559 +0,01%
Bist 11.365,77 -0,98%
Altın Gram 6.635,42 +1,26%
EUR/USD 1,1222 -0,11%
Brent Petrol 97,03 +2,55%
--°

Yeni dekan göreve başladı: Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tıp fakültesinde

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin atandı; törene rektör ve fakülte yönetimi katıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yeni dekan göreve başladı: Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tıp fakültesinde

göreve başlama programı:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi dekanlığına Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin atandı. Atamanın ardından fakülte binasında bir karşılama programı düzenlendi. Programa EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, Genel Sekreter Mustafa Yurteken, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Kayalar ile fakülte yönetimi katıldı.

rektörün konuşması ve teşekkürleri:

Programda konuşan Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, önceki dekan Prof. Dr. Abdülmecit Kantarcı'ya fakülteye sunduğu hizmet ve katkılar için teşekkür etti. Yeni dekan Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin'e görevinde başarı dileklerini iletti. Ayrıca Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunan Prof. Dr. Adalet Özçiçek'e fakülteye katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

törenin kapanışı ve hatıra anları:

Programa son bölümde Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin'e çiçek takdimi yapıldı ve katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Karşılama programı, yeni dekanın görevini resmen üstlenmesiyle sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA PROF. DR. ASLI ÖZBEK BİLGİN...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA PROF. DR. ASLI ÖZBEK BİLGİN ATANDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minik keşifçiler Sarıgöl'ün geçmişini müzede keşfetti
images

Gençlerin her adımında yanınızdayız: Bursa'dan üç destek paketi
images

yurtlarda projeye dönüşen fikirler: SAÜ'nün TÜBİTAK 2209 atölyelerinin ilk etabı...
images

Üniversiteli öğrenciler Tokat'ın tarihine dokundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İhsaniye'de Kıyır yakınlarında iki araçta beş ceset tespit edildi

Kocasinan'da birinci kat dairesinde yangın kontrol altına alındı

Tramvayda duygu sömürüsü yapan kadın zabıta ekiplerince yakalandı

Safranbolu'da Sadri Artunç Caddesi'nde çarpışma: motosikletli yaralandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam