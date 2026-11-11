Dolar 50,2269 +0,02%
Euro 55,7254 -0,66%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.449,64 -0,90%
EUR/USD 1,1091 -0,68%
Brent Petrol 92,50 +1,10%
--°

Van Gölü havzasının geleceği COP31'de üniversitelerin bilimsel sorumluluğu tartışılacak

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, COP31'de Van Gölü Havzasının iklim etkilerini, su yönetimini ve üniversitelerin rolünü ele alacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 22:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Van Gölü havzasının geleceği COP31'de üniversitelerin bilimsel sorumluluğu tartışılacak

etkinlik bilgileri ve panelin odağı:

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında panel konuşmacısı olarak yer alacak. Panel, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de Antalya COP31 Yeşil Bölge Panel 1 Salonu'nda "Van Gölü Havzası ve Çevresinde Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Gelecek" başlığıyla gerçekleştirilecek.

Panelde havzanın karşı karşıya olduğu çevresel sorunlar, iklim değişikliğinin bölgesel etkileri ve sürdürülebilirliğe yönelik çözüm önerileri tartışılacak; katılımcılar arasında bölgesel üniversitelerin rektörleri de bulunuyor.

panelde ele alınacak ana konular:

Etkinlikte öncelikle Van Gölü Havzası üzerindeki iklim kaynaklı değişimler ile bunların su kaynakları, tarım ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Panelde, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgesel çevresel sorunlara yönelik somut çözüm önerileri ele alınacak.

Ayrıca iklim değişikliğine uyum süreçleri ve bu süreçlerde üniversitelerin bilimsel rolü ön plana çıkarılacak; akademik araştırma ve veri üretiminin politika yapımına nasıl yön vereceği masaya yatırılacak.

bölgesel iş birliği ve üniversitelerin rolü:

Panelin moderatörlüğünü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli üstlenecek. Tartışmaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın yanı sıra Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep katılacak.

Etkinlik, bölge üniversitelerinin uluslararası bir platformda bir araya gelmesini sağlayarak bilimsel araştırma kapasitesinin artırılması, üniversiteler arası iş birliklerinin geliştirilmesi ve ortak projelerin çevre politikalarına katkısı üzerinde durmayı hedefliyor. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın panelde, havzanın korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede üniversitelerin üstlenebileceği bilimsel ve kurumsal sorumluluklar konusunda görüşlerini paylaşması bekleniyor.

BEÜ'nün COP31 kapsamındaki bu katılımının, Van Gölü Havzası'nın korunmasına yönelik bölgesel ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor; panelin sonuçlarının ise yerel politika ve akademik programlara yön verecek öneriler üretmesi hedefleniyor.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NECMETTİN ELMASTAŞ, ANTALYA’DA DÜZENLENECEK COP31...

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NECMETTİN ELMASTAŞ, ANTALYA’DA DÜZENLENECEK COP31 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PANELDE VAN GÖLÜ HAVZASININ GELECEĞİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BÖLGESEL ETKİLERİ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mavi vatan çalışmalarında üniversitelerin yerel kapasiteyi küresel iş birlikleri...
images

Muratlı'da eğitim hanesine şehit İlker Aykut'un adı yazıldı
images

Muratlı'da İlker Aykut'un adı mesleki ve teknik lisede yaşatılacak
images

Elazığ'da dijital dayanıklılık: belediye personeline siber güvenlik eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cennetabat’ta husumet arabuluculukla son buldu

Atlas Okyanusu'ndan gelen Charles, Portekiz ve İspanya'da acil önlemlere yol açtı

Kaderlerimiz birbirine bağlı: Murat Kurum'dan ortak iklim eylemi çağrısı

Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişik bina zarar görünce tedbir amaçlı tahliye edildi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı