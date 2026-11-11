Van Gölü havzasının geleceği COP31'de üniversitelerin bilimsel sorumluluğu tartışılacak

etkinlik bilgileri ve panelin odağı:

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında panel konuşmacısı olarak yer alacak. Panel, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de Antalya COP31 Yeşil Bölge Panel 1 Salonu'nda "Van Gölü Havzası ve Çevresinde Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Gelecek" başlığıyla gerçekleştirilecek.

Panelde havzanın karşı karşıya olduğu çevresel sorunlar, iklim değişikliğinin bölgesel etkileri ve sürdürülebilirliğe yönelik çözüm önerileri tartışılacak; katılımcılar arasında bölgesel üniversitelerin rektörleri de bulunuyor.

panelde ele alınacak ana konular:

Etkinlikte öncelikle Van Gölü Havzası üzerindeki iklim kaynaklı değişimler ile bunların su kaynakları, tarım ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Panelde, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgesel çevresel sorunlara yönelik somut çözüm önerileri ele alınacak.

Ayrıca iklim değişikliğine uyum süreçleri ve bu süreçlerde üniversitelerin bilimsel rolü ön plana çıkarılacak; akademik araştırma ve veri üretiminin politika yapımına nasıl yön vereceği masaya yatırılacak.

bölgesel iş birliği ve üniversitelerin rolü:

Panelin moderatörlüğünü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli üstlenecek. Tartışmaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın yanı sıra Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep katılacak.

Etkinlik, bölge üniversitelerinin uluslararası bir platformda bir araya gelmesini sağlayarak bilimsel araştırma kapasitesinin artırılması, üniversiteler arası iş birliklerinin geliştirilmesi ve ortak projelerin çevre politikalarına katkısı üzerinde durmayı hedefliyor. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın panelde, havzanın korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede üniversitelerin üstlenebileceği bilimsel ve kurumsal sorumluluklar konusunda görüşlerini paylaşması bekleniyor.

BEÜ'nün COP31 kapsamındaki bu katılımının, Van Gölü Havzası'nın korunmasına yönelik bölgesel ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor; panelin sonuçlarının ise yerel politika ve akademik programlara yön verecek öneriler üretmesi hedefleniyor.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NECMETTİN ELMASTAŞ, ANTALYA’DA DÜZENLENECEK COP31 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PANELDE VAN GÖLÜ HAVZASININ GELECEĞİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BÖLGESEL ETKİLERİ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNACAK.