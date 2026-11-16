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Ara tatilde de açık kalan yunusemre kütüphaneleri öğrencilerin hizmetinde

Yunusemre Belediyesi, ara tatilde Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphanelerini açık tutuyor; öğrenciler sessiz çalışma ve sınav hazırlığı yapabiliyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ara tatilde de açık kalan yunusemre kütüphaneleri öğrencilerin hizmetinde

Ara tatilde kütüphaneler öğrencilere kapılarını açtı

Yunusemre Belediyesi, ara tatilini ders tekrarına, kitap okumaya ve sınav hazırlığına ayırmak isteyen öğrencilere destek olmak amacıyla belediyeye bağlı iki kütüphaneyi hizmete sundu. Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphaneleri, sessiz ve düzenli çalışma ortamı arayanlar için alternatif bir mekan sağlıyor.

Ara tatilde sunulan olanaklar

Kütüphaneler; bireysel çalışma, kitap okuma ve araştırma imkanları ile özellikle ev ortamında verimli çalışamayan öğrenciler için önemli bir seçenek oluşturuyor. Sessiz ortam, düzenli oturma alanları ve kolay erişim, öğrencilere ara tatili verimli kullanma imkânı veriyor.

Çalışma saatleri ve yerler

Yunusemre Belediyesine bağlı iki kütüphane hafta içi 08.30-22.30, hafta sonu ise 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Neşe Gülersoy Kütüphanesi Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı içinde, Uğur Mumcu Kütüphanesi ise Kaynak Mahallesi 4000 Sokak'ta, Ferdi Zeyrek Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yanında öğrencileri ağırlıyor.

Belediye yetkilileri, ara tatilini verimli geçirmek isteyen tüm öğrencileri kütüphanelere davet ederek, çalışma ortamlarının eğitim sürecine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtiyor.

ARA TATİLİ DERS ÇALIŞARAK, KİTAP OKUYARAK VE SINAVLARA HAZIRLANARAK DEĞERLENDİRMEK İSTEYEN...

ARA TATİLİ DERS ÇALIŞARAK, KİTAP OKUYARAK VE SINAVLARA HAZIRLANARAK DEĞERLENDİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN YUNUSEMRE BELEDİYESİNİN İKİ KÜTÜPHANESİ KAPILARINI AÇIK TUTUYOR. NEŞE GÜLERSOY VE UĞUR MUMCU KÜTÜPHANELERİ, GENİŞ ÇALIŞMA SAATLERİYLE ÖĞRENCİLERE SESSİZ VE VERİMLİ BİR ORTAM SUNUYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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