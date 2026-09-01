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Eczacıbaşı 60. yılında Kartal'da geçmişle geleceği buluşturdu

Eczacıbaşı, 60. yılında Necati Güler ve Ron Haigler'i Kartal'daki yeni kompleksinde ağırladı; anılar paylaşıldı, altyapı sporcularıyla köprü kuruldu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eczacıbaşı 60. yılında Kartal'da geçmişle geleceği buluşturdu

Eczacıbaşı'nın Kartal buluşması

Eczacıbaşı Spor Kulübü, 60 yıllık spor mirasını Kartal'daki yeni tesisinde yeni bir buluşmayla taçlandırdı. Kulübün basketbol tarihine ismini yazdırmış eski oyuncuları Necati Güler ve Ron Haigler, yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden Eczacıbaşı ailesiyle bir araya geldi. Ziyaret, hem geçmişe dair anıların paylaşıldığı hem de genç sporcularla doğrudan deneyim aktarımının yapıldığı bir etkinlik olarak kayda geçti.

Geçmişten kesitler ve kulüp kültürü:

Necati Güler, Eczacıbaşı'nın basketboldaki başarılarında etkili olmuş isimlerden biri olarak, kulübün sekiz Türkiye Ligi şampiyonluğunun beşinde kadroda bulunmuş olmanın anılarını paylaştı. Güler; takım içi disiplin, şampiyonluk süreçleri ve dönemin Türk basketboluna dair gözlemlerini genç nesille paylaştı. Amerikalı eski oyuncu Ron Haigler ise 1978 yılında Eczacıbaşı'na katıldığını hatırlatarak, 40 yılı aşkın sürenin ardından yeniden aileyle olmanın verdiği heyecanı dile getirdi ve takım arkadaşlıklarının bugün de sürdüğünü vurguladı.

Geleceğe yatırım: altyapı ve kuşaklar arası köprü:

Ziyaret sırasında Güler ve Haigler, Kartal'da antrenmanlarını sürdüren altyapı sporcularıyla bir araya gelerek kişisel tecrübelerini aktardı ve gençlere kariyer tavsiyeleri verdi. Kulüp yetkilileri, bu tür buluşmaları bir gelenek haline getirerek geçmişte formasını giymiş isimleri yeni evde ağırlamaya devam edeceklerini duyurdu. Eczacıbaşı'nın 1966'dan bu yana süregelen yatırımları ve farklı branşlardaki başarılarına gönderme yapan bu adım, kulübün hem mirasını koruma hem de geleceğe aktarma stratejisinin somut bir parçası oldu.

Bu buluşma, kulüp tarihinin önemli isimlerini genç sporcularla aynı zeminde buluşturarak geçmişle gelecek arasında somut bir köprü kurulmasına hizmet etti ve Eczacıbaşı'nın spor kültürünü canlı tutma hedefini gözler önüne serdi.

ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ, 60. YILINDA BASKETBOL EFSANELERİNİ YENİ EVİNDE AĞIRLADI

ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ, 60. YILINDA BASKETBOL EFSANELERİNİ YENİ EVİNDE AĞIRLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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