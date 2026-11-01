Deplasmanda kaçan iki puan beşiktaş'ın işini zorlaştırdı

italiano'nun maç değerlendirmesi:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Italiano karşılaşmayı değerlendirirken, ikinci yarıda oyun kontrolünün kendilerinde olduğunu vurguladı.

maçın dengesi ve kaçan fırsatlar:

Italiano, "İkinci yarıda 2-0’ken maçın temposunu biz kontrol ediyorduk. Topa da sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dikine oynamaya çalıştık. Rakibe oyuna girme şansını biz verdik," diyerek maçın akışını özetledi. Teknik adam, özellikle ikinci yarıda yaklaşık 20 dakikalık bir konsantrasyon kaybı yaşandığını ve savunmada daha dikkatli olsalardı galibiyeti alabileceklerini belirtti.

Hoca, kaybedilen puanların ligde anlamının büyük olduğuna dikkat çekti: "Bugün kazanabileceğimiz 2 puan ligde bize daha çok yardımcı olabilirdi." Deplasmanda oyunu domine etmenin zorluğuna işaret eden Italiano, rakibin golle maça yeniden dahil olduğunu ve bunun ev sahibi ekipte reaksiyon yarattığını söyledi.

oyuncu değişiklikleri ve performans değerlendirmesi:

Leandro Trossard için alınan kararı açıklayan Italiano, "Trossard harika maç çıkardı. Gol atarak bunu sahaya yansıttı. Oyunda kalmış olsa yine skor katkısı yapabilirdi. Yorulduğu için değişiklik yapmak istedim," ifadelerini kullandı. Oyuncunun yorgunluğunun arka alandaki ritmi düşürdüğünü hissettiğini ve bu yüzden değişiklik yapıldığını belirtti.

Junior Olaitan'ın oyundan alınmasına ilişkin ise Italiano, oyuncunun maç boyunca ikinci forvet rolünde olduğunu, yerine Oh'u almayı tercih ettiğini anlattı: "Oh’u almayı tercih ettim. Kendisi taze bir şekilde oyuna girip Vlahovic’e yardımcı olacağını düşündüm. Ndidi ve Salih’i çift 6 olarak kullanıp denge kurmak istedim." Ayrıca Oh'un önemine dikkat çekti ve hafta içindeki Başakşehir maçından örnek verdi.

Italiano, Orkun ve Miretti'nin pas kalitesinin eksikliğine dair eleştiri de yaptı: "Orkun ve Miretti’nin pas kalitesini arıyoruz. Bugün olsa daha iyi olabilirdi. Maalesef aramızda yoklar." Deplasmanlardaki karakterin ve topsuz oyunun geliştirilmesi gerektiğini sıkça vurguladı.

Sonuç olarak teknik direktör, takımın genel oyunundan memnun olduğunu ancak küçük detaylardaki eksikliklerin maçın sonucunu belirlediğini söyledi ve kaybedilen iki puanın lig savaşı açısından üzücü olduğunu tekrarladı: "Gerçekten üzgünüm. Bugün kazanabileceğimiz 2 puan ligde bize daha çok yardımcı olabilirdi."

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kazanabileceğimiz 2 puan ligde bize daha çok yardımcı olabilirdi" dedi.