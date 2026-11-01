Dolar 49,9355 +0,05%
Euro 55,7588 -0,03%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.259,54 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Kasımpaşa'dan maç sonrası net değerlendirme: oyun üstünlüğü ve hakem eleştirisi

Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında takımının oyun üstünlüğünü vurgulayıp oyuncularını övdü; hakem kararlarının maçın kaderini etkilediğini söyledi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 22:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kasımpaşa'dan maç sonrası net değerlendirme: oyun üstünlüğü ve hakem eleştirisi

Kasımpaşa teknik direktöründen maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Emre Belözoğlu hem oyunun niteliğini hem de karşılaşmayı etkileyen kararları değerlendirdi.

maç ve oyun analizimiz:

Belözoğlu, "Oyun anlamında üstün bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum" sözleriyle takımının topa sahip olma ve pozisyon üretme açısından üstün olduğunu vurguladı. Beşiktaş karşısında 35 dakikalık baskın bir süreç yaşadıklarını, girdikleri pozisyonların daha net olduğunu belirtti. Rotasyonlara rağmen oyuncuların ciddi bir geri dönüş gösterdiğini, skora etki eden hatalara rağmen vazgeçmediklerini söyledi.

Yeni kurulan ve genç bir takım olmalarına rağmen bulundukları pozisyonun kendisini mutlu ettiğini ifade eden Belözoğlu, "Benim tek derdim Kasımpaşa'nın çok iyi bir sezon geçirmesi" dedi ve takımın hedefinin her maçı kazanmak olduğunu yineledi.

fenerbahçe beklentisi ve hakem eleştirileri:

Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya yanıt verirken Belözoğlu, kulübe olan saygısını dile getirdi: "Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve yöneticiler layık görür." Kasımpaşa'ya karşı motivasyonunun tam olduğunu belirtti.

Hakem performansına ilişkin sert eleştiriler de yapan Belözoğlu, maçta kaderi etkileyebilecek hatalar yapıldığını savundu: "Bugün 40. dakikaya kadar net 2 kırmızı kart var... Hakem oyunun kaderini etkileyecek hatalar yaptı." Ayrıca bir golün verilmemesine anlam veremediğini, skoru etkileyen kararların olduğunu söyledi ve oyuncularını tebrik etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş müsabakasının ardından yaptığı açıklamada...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Oyun anlamında üstün bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Deplasmanda kaçan iki puan beşiktaş'ın işini zorlaştırdı
images

Hakan Safi'den camiaya birlik çağrısı: eleştirileri mayısa saklayın
images

Play-off umutları sarsıldı: Sefer Yılmaz taraftarlardan özür diledi
images

Kayserispor'a 7,94 milyon lira borç kararı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaburun'da şarampole yuvarlanan otomobilde dört kişi yaralandı

Sakarya'da onarılan tüp evde alev aldı, aile bahçeye attı

Asar köyünde alevler bir evi kullanılmaz bıraktı, iki kişi hastanelik oldu

Daireden yayılan koku alarm verdi: yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitiren kadın bulundu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı