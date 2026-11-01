Kasımpaşa'dan maç sonrası net değerlendirme: oyun üstünlüğü ve hakem eleştirisi

Kasımpaşa teknik direktöründen maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Emre Belözoğlu hem oyunun niteliğini hem de karşılaşmayı etkileyen kararları değerlendirdi.

maç ve oyun analizimiz:

Belözoğlu, "Oyun anlamında üstün bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum" sözleriyle takımının topa sahip olma ve pozisyon üretme açısından üstün olduğunu vurguladı. Beşiktaş karşısında 35 dakikalık baskın bir süreç yaşadıklarını, girdikleri pozisyonların daha net olduğunu belirtti. Rotasyonlara rağmen oyuncuların ciddi bir geri dönüş gösterdiğini, skora etki eden hatalara rağmen vazgeçmediklerini söyledi.

Yeni kurulan ve genç bir takım olmalarına rağmen bulundukları pozisyonun kendisini mutlu ettiğini ifade eden Belözoğlu, "Benim tek derdim Kasımpaşa'nın çok iyi bir sezon geçirmesi" dedi ve takımın hedefinin her maçı kazanmak olduğunu yineledi.

fenerbahçe beklentisi ve hakem eleştirileri:

Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya yanıt verirken Belözoğlu, kulübe olan saygısını dile getirdi: "Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve yöneticiler layık görür." Kasımpaşa'ya karşı motivasyonunun tam olduğunu belirtti.

Hakem performansına ilişkin sert eleştiriler de yapan Belözoğlu, maçta kaderi etkileyebilecek hatalar yapıldığını savundu: "Bugün 40. dakikaya kadar net 2 kırmızı kart var... Hakem oyunun kaderini etkileyecek hatalar yaptı." Ayrıca bir golün verilmemesine anlam veremediğini, skoru etkileyen kararların olduğunu söyledi ve oyuncularını tebrik etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Oyun anlamında üstün bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.