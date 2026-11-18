Fenerbahçe Medicana yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları'nı açık skorlarla 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Karşılaşma boyunca ev sahibi ekip set hakimiyetini korudu ve rakibine geri dönüş şansı tanımadı.

Maç detayları:

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Alper Bulut

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Jack-Kısal, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın, Saliha Şahin)

Türk Hava Yolları: Milenkovic, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Degradi, Buse Melis Kara, Nazlı Eda Kafkas, Bahar Akbay)

Setler: 25-17, 25-16, 25-20

Süre: 76 dakika

Maçın akışı ve öne çıkanlar:

Fenerbahçe Medicana, ilk sette hızlı servislerle ritmini buldu ve blok-savunma organizasyonunu etkili kullandı. Orro'nun pas dağılımı ve Eda Erdem Dündar'ın saha liderliği takımın düzenini sağlarken, hücum varyasyonları rakibin savunmasını yıprattı. Türk Hava Yolları zaman zaman etkili ataklar yapılsa da, set içindeki hatalar ve karşı tarafın baskısı setlerde üstünlüğü belirledi.

Sonuç olarak Fenerbahçe Medicana, çeyrek finaldeki bu galibiyetle yarı finale yükselirken; maç boyunca gösterdiği disiplin ve takım oyunu dikkat çekti. Takım, Kupa Voley'de yarı final biletini alarak turnuvadaki iddiasını sürdürdü.

FENERBAHÇE MEDİCANA KADIN VOLEYBOL TAKIMI, KUPA VOLEY ÇEYREK FİNAL MAÇINDA TÜRK HAVA YOLLARI'NI 25-17, 25-16 VE 25-20’LİK SETLERLE 3-0 MAĞLUP EDEREK ADINI YARI FİNALE YAZDIRDI.