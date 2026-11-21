maç özeti:

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında alınan erken yoğunluk ve oyun kontrolü Galatasaray lehine sonuç verdi.

ilk yarı dakikalar:

4. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Aleksey Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta arka direkte Wilfried Singo'nun dokunuşuyla topu önünde bulan Lucas Torreira, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı.

20. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Deniz Gül'ün kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı. 22. dakikada topla ilerleyen Afonso Sousa ceza yayı üzerinden etkili bir şut denedi fakat top farklı şekilde yandan dışarı gitti.

42. dakikada sağ taraftan Tanguy Coulibaly'nin yaptığı ortada Yunus Akgün kafa ile uzaklaştırdı, top ceza yayı önünde Antoine Sekongo'nun önüne düştü; Sekongo'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi. İlk yarı boyunca Galatasaray hücumda daha etkili görüntü verirken Samsunspor kontra ataklarla tehlikeler üretti.

takımlar ve kadrolar:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül

Yedekler: Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Davinson Sanchez, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Samsunspor: Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Antoine Sekongo, Tanguy Coulibaly, Oskar Ohlenschlager, Afonso Sousa, Mohamed Bayo

Yedekler: Okan Koçuk, Elayis Tavsan, Samed Onur, Emre Kılınç, Kouadou Assoumou, Yalçın Kayan, Enes Albak, Mustafa Tan, Saikuba Jarju, Gabriele Guarino

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Gol: Lucas Torreira (dk. 4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Joe Mendes (Samsunspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU’NDA SAMSUNSPOR’U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GALATASARAY’IN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI.