Sakurajima'da patlama
Japonya'nın güneyindeki Kagoshima eyaletinde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda yerel saat 14.35'te patlama kaydedildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) raporuna göre patlama, yanardağın Minamidake zirve kraterinde gerçekleşti.
patlamanın boyutu ve duman yüksekliği:
Patlamanın ardından oluşan duman kraterin üzerinden 1.200 metre yüksekliğe ulaştı. JMA ayrıca patlama sırasında büyük volkanik kaya parçalarının gözlemlenmediğini bildirdi.
sayılar ve gözlemler:
JMA verilerine göre, Sakurajima Yanardağı'nda bu yıl kaydedilen patlama sayısı 35'e yükseldi.
Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana gelen patlamanın ardından oluşan duman, bin 200 metre yüksekliğe ulaştı.
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