Aday sürücünün tehlikeli şerit değişimi 90 bin lira ceza ve ehliyet iptali getirdi

İstanbul’un Beykoz ilçesi Riva Kavşağı mevkiinde trafikte seyreden bir aday sürücünün şerit değiştirirken trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayın ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

olayın seyrine ilişkin bulgular:

Bölgedeki kamera kayıtları incelendiğinde sürücünün kontrolsüz ve tehlikeli bir manevra ile şerit değiştirdiği tespit edildi. Ekipler, kayıtlar üzerinden kimliği belirlenen şahsı yakalayarak soruşturmayı sürdürüyor.

yapılan işlem ve verilen ceza:

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen işlemler kapsamında sürücüye 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Aday sürücü statüsünde olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, kazaya karışan araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

jandarmanın uyarısı:

Jandarma, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: "Trafikte yapılan her kural ihlali, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Tehlikeli araç kullanarak hem kendi hayatınızı hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske atmayın."

TRAFİKTE SEYİR HALİNDE OLAN BİR SÜRÜCÜ, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE ŞERİT DEĞİŞTİREREK İLERLEDİĞİ SIRADA KAZAYA NEDEN OLDU. OLAY BÖLGEDEKİ KAMERALARA YANSIDI