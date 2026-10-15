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Eczaneden dört binlik kozmetik çalınması: şüpheli ödeme yaptığını savundu

Adana'da nöbetçi eczaneden yaklaşık 4 bin TL değerinde kozmetik çalan ve 13 suç kaydı bulunan şüpheli, ifadesinde ürünlerin ücretini ödediğini iddia etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eczaneden dört binlik kozmetik çalınması: şüpheli ödeme yaptığını savundu

Eczaneden hırsızlık olayı:

7 Eylül'de Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki nöbetçi eczanede meydana gelen olayda, şüpheli Bora G. (28), reçeteyi teslim ettikten sonra tezgahta bulunan yaklaşık 4 bin TL değerindeki kozmetik ürünleri poşetine ve cebine koydu. İşlem sonrası, birlikte olduğu kişilerle eczaneden ayrılırken olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Eczane sahibi E.N.A. durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik görüntülerini inceleyerek soruşturmayı başlattı.

polisin tespitleri:

Görüntü incelemesinde ekipler, şüphelinin daha önce işlediği suçlara ilişkin kayıtlara ulaştı. Şüphelinin 13 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetin çalışmasında ayrıca 30 Ağustos'ta Yüreğir Kışla Mahallesi'ndeki bir zincir marketten ücret ödemeden ayrıldığı; 25 Nisan'da Sarıçam Buruk Mezarlığı'nda park halindeki bir otomobilden cep telefonu çaldığı tespit edildi. Bu bulguların ardından polis, şüphelinin ikametinde operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

şüphelinin savunması ve yargı süreci:

Emniyetteki sorgusunda Bora G., reçetedeki ilaçları almak için eczaneye gittiklerini ve "Aldığım tüm ürünlerin de ücretini ödedik. Neden şikayetçi olduklarını anlamadım" şeklinde savunma yaptı. Market olayına ilişkin de "Ürünleri aldıktan sonra kasiyerle birlikte otomobilimin yanına gittim. Ücreti orada ödedim ve para üstü bile almadım" dediği aktarıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın güvenlik kayıtları, şüphelinin beyanlarıyla çelişirken soruşturma sürüyor.

ADANA’DA NÖBETÇİ ECZANEDEN YAKLAŞIK 4 BİN LİRA DEĞERİNDE KOZMETİK ÜRÜN ÇALAN VE 13 SUÇ KAYDI...

ADANA’DA NÖBETÇİ ECZANEDEN YAKLAŞIK 4 BİN LİRA DEĞERİNDE KOZMETİK ÜRÜN ÇALAN VE 13 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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