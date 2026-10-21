Edirne gümrüklerinde iki operasyonda 7 bin 160 parça kültür varlığı ele geçirildi

operasyonların genel çerçevesi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 bin 160 parça kültür varlığı ele geçirildi. Bakanlık, kültürel mirasın korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

İpsala operasyonu:

İlk operasyon, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş durumda 5 bin 685 sikke, 130 ok ucu, 100 yüzük ve 20 muhtelif aksesuar olmak üzere toplam 5 bin 935 parça kültür varlığı ele geçirildi.

Kapıkule operasyonu:

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki ikinci operasyonda ise, rutin kontroller kapsamında Yunanistan'a çıkış yapacak bir tır X-ray taramasına yönlendirildi. Araçta yapılan detaylı aramada beyan edilmemiş nitelikte bin 225 adet sikke bulundu ve ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, her iki olaya ilişkin soruşturmaların ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ettiği kaydedildi. Yetkililer, sınır kontrollerinde uygulanan risk analizleri ve X-ray taramalarının tarihi eser kaçakçılığının tespitinde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA EKİPLERİNCE, EDİRNE-İPSALA VE KAPIKULE GÜMRÜK KAPILARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ AYRI OPERASYONDA; 7 BİN 160 ADET TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLEN KÜLTÜR VARLIĞI ELE GEÇİRDİ.