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Edirne konuşmasında Özgür Özel CHP ve İYİ Parti isimlerini karıştırdı

Edirne ziyaretinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'yi anıp sonra Yeni Parti yerine üç kez İYİ Parti diyerek gaf yaptı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Edirne konuşmasında Özgür Özel CHP ve İYİ Parti isimlerini karıştırdı

Edirne konuşması:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne ziyaretinde yaptığı konuşmada hem eski partisi hem de yeni oluşumuna ilişkin vaatler sıraladı. Özel, konuşmasında "CHP iktidarında görülmemiş işler görecek herkes. Her şeyi yapacağız. Kreşler, yurtlar ve milletin ihtiyacı ne ise yapacağız" ifadelerini kullandı ve sosyal hizmet alanlarında atılacak adımlara vurgu yaptı.

gafın içeriği ve anlık düzeltme:

Konuşmanın akışı sırasında Özel, Yeni Parti'ye atıfta bulunması gereken bölümlerde yanlışlıkla İYİ Parti ismini üç kez telaffuz etti. Sözlerini fark eden Özel, bunun üzerine hem espri hem düzeltme içeren bir açıklama yaptı: "İYİ Parti’nin milyonlarca üyesi olması İYİ Parti’ye ve Türkiye’ye de güç verecek. Yeni Parti yerine bazen eski partimize dilimiz gidiyor. Gitmesin diye dikkat ediyoruz. Bu sefer de Müsavat Dervişoğlu Bey’e bir güzellik oldu. Yanlışlıkla söyledim. Üç kere, üç kişi İYİ Parti’ye üye olabilir, gerisi de Yeni Parti’ye üye olsun."

gafın yankıları ve parti söylemi:

Özel'in sözleri salonda ve sosyal medyada dikkat çekti; özellikle "üç kişi İYİ Parti’ye üye olabilir" ifadesi şaşkınlık yarattı. Konuşmanın devamında Özel, Yeni Parti'nin üyeleriyle birlikte güçlendiğini ve "Yeni Parti yepyeni bir siyaseti müjdeliyor" sözleriyle partinin hedeflerine vurgu yaptı. Konuşma, hem vaatlerin sıralandığı hem de anlık dil sürçmesinin düzeltildiği bölümlerle gündemde yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL, EDİRNE&#039;DE YAPTIĞI KONUŞMADA YENİ PARTİ&#039;NİN İKTİDARA GELMESİ HALİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK...

ÖZGÜR ÖZEL, EDİRNE'DE YAPTIĞI KONUŞMADA YENİ PARTİ'NİN İKTİDARA GELMESİ HALİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK ÇALIŞMALARDAN SÖZ EDERKEN, "CHP İKTİDARINDA GÖRÜLMEMİŞ İŞLER GÖRECEK HERKES. HER ŞEYİ YAPACAĞIZ. KREŞLER, YURTLAR VE MİLLETİN İHTİYACI NE İSE YAPACAĞIZ" İFADELERİNİ KULLANDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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