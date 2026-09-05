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Bakan Murat Kurum mevlitte acıyı ve hizmet kararlılığını paylaştı

Bakan Murat Kurum, Antalya'da Kemal Çelik’in ağabeyi Hasan Çelik için düzenlenen mevlide katılarak aileye başsağlığı diledi ve hizmet vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:46

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bakan Murat Kurum mevlitte acıyı ve hizmet kararlılığını paylaştı

Program ve katılım:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya programı kapsamında Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen mevlid-i şerif törenine katıldı. Mevlit, kısa süre önce hayatını kaybeden Hasan Çelik anısına gerçekleştirildi.

Törene ev sahibi olarak katılan AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve ailesine başsağlığı dileklerini ileten Bakan Kurum, program sonrasında salonda bulunan vatandaşlarla da bir araya geldi.

Katılan isimler:

Mevlid programında ayrıca Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ve İbrahim Ethem Taş gibi AK Parti Antalya milletvekilleri ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Op.Dr. Kadir Kumbul, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kurum'un mesajı:

Bakan Kurum, mevlit sırasında yaptığı konuşmada partilerinin hizmet anlayışına ve milletle dayanışmaya vurgu yaptı. Kurum, milletin her köşesinde hizmet ve eser anlayışıyla 25 yıldır çalıştıklarını belirtti ve destek gördükleri sürece millete layık olma mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl Antalya Manavgat’ta yangında geldik bir olduysak, nasıl depremde 11 ilimizi 2 yılda ayağa kaldırdıysak, nasıl sellerde hızlı bir şekilde şehirlerimizi yeniden inşa ettiysek, üzüntümüzü de sevincimizi de hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Milletimizin zor gününde yanında olmaya devam edeceğiz. Memleketimizi de Allah’ın izniyle her alanda büyüteceğiz."

Bu ifadelerle Kurum, hem felaket müdahalesindeki birikime hem de toplumsal dayanışmaya vurgu yaptı.

Toplumsal yakınlık ve taziye:

Mevlit programı, hem taziye hem de toplumsal birliktelik açısından yoğun bir katılıma sahne oldu. Bakan Kurum’un aileye başsağlığı mesajı ve vatandaşlarla kurduğu temas, törenin ana unsurunu oluşturdu. Programın ardından Kurum, katılımcılarla görüşerek taziye dileklerini birebir iletti.

Yerel yetkililer ve milletvekillerinin de hazır bulunduğu tören, dini merasim ve taziyenin yanı sıra birlik ve hizmet taahhüdünün de sembolik bir ifadesi olarak değerlendirildi.

EVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ANTALYA PROGRAMI KAPSAMINDA, AK PARTİ...

EVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, ANTALYA PROGRAMI KAPSAMINDA, AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ KEMAL ÇELİK'İN KISA SÜRE ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN AĞABEYİ HASAN ÇELİK İÇİN DÜZENLENEN MEVLİD-İ ŞERİF’E E KATILDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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