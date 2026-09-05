Malatya'nın yeniden yapılanmasında merkezi iş birliği öne çıktı

Malatya için ortaklaşa planlama ve destek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaptığı görüşmede, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte hayata geçirilen çalışmaları ve geleceğe dönük hedefleri ele aldı. Görüşme, Malatya'nın yeniden imar ve ihya sürecinde merkezi yönetimle güçlü bir koordinasyonun sürdürüleceğini bir kez daha ortaya koydu.

Görüşmede ele alınan çalışmalar:

Başkan Er, deprem sonrası yürütülen projelerin kapsamını Bakan Çiftçi'ye aktardı. Sunulan bilgilerde, kentin yeniden ayağa kaldırılmasının yalnızca yapılaşmayla sınırlı olmadığı; altyapıdan üstyapıya, sosyal yaşam alanlarından ulaşım yatırımlarına kadar pek çok alanda eş zamanlı çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Bu yaklaşımın kentin hem kısa vadeli ihtiyaçlarına hem de uzun vadeli gelişimine hizmet ettiği ifade edildi.

Koordinasyon ve yeni hedefler:

Toplantıda ayrıca Malatya için belirlenen yeni hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli koordinasyon mekanizmaları konuşuldu. Başkan Er, merkezi yönetimin destekleriyle kentin daha güçlü bir yapıya kavuşacağı mesajını paylaştı ve görüşmede gösterilen ilgi ile ev sahipliği için Bakan Çiftçi'ye teşekkür etti. Ankara temaslarının, Malatya'nın yeniden yapılanma sürecinin yanı sıra kentin geleceğine yönelik hedeflerin de merkezi yönetimle eşgüdüm içinde sürdürülmesini sağladığı belirtildi.

Görüşme, yerel yönetim ile merkezi yönetim arasında sürekli iş birliğinin ve kaynakların etkin kullanımının önemine dikkat çekerken, Malatya'nın yeniden inşasında atılacak adımların planlanması açısından da yol gösterici oldu.

BAŞKAN ER, BAKAN ÇİFTÇİ İLE MALATYA’NIN GELECEĞİNİ KONUŞTU