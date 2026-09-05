Esnaf ziyaretinde Yeni Parti lideri Özgür Özel'in Kırklareli mesajı

Özgür Özel'in Kırklareli esnaf ziyareti

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'ne gelerek Cumhuriyet Mahallesi ve Fevzi Çakmak Bulvarı'nda esnafla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında kentteki ekonomik ve sosyal atmosferi yerinde gözlemledi ve esnafın taleplerini dinledi.

ziyaret rotası:

Özel, Cumhuriyet Mahallesi'nde ve Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde küçük işletmeleri ziyaret etti, iş yeri sahipleriyle sohbet etti ve günlük işleyişe ilişkin notlar aldı. Görüşmelerde hem ekonomik kaygılar hem de bölgesel beklentiler ön plana çıktı.

vatandaşa mesajı:

Ziyaret sırasında Özel, "İçimizde bir şey birikiyor. Biriken şeyse; biz Kırklareli’yle ayrı düşemeyiz. Yapılacak ilk genel seçimlerde, Yeni Parti Kırklareli’nde en büyük başarıyı elde edecek" diyerek parti hedefini vurguladı ve vatandaşları selamladı.

Konuşmaların ardından Özel, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine hareket etti.

BİR DİZİ PROGRAMLAR İÇİN KIRKLARELİ'NE GELEN YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ESNAF İLE BİR ARAYA GELDİ.