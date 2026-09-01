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Edirne'de Musabeyli ile Demirhanlı arasında üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 yaralı

Edirne'de Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasındaki yolda servis minibüsü ve iki hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edirne'de Musabeyli ile Demirhanlı arasında üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, saat 19.00 sıralarında Edirne merkeze bağlı Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musabeyli istikametinden Demirhanlı yönüne seyreden A.Y. idaresindeki 22 ADA 007 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen O.H. yönetimindeki 22 ABN 068 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın ardından bölgede seyir halinde bulunan M.G. idaresindeki 22 AS 179 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı.

araçlardaki hasar ve yaralanma durumu:

Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre, 22 AS 179 plakalı araçta bulunanların kazayı yara almadan atlattığı ve araçta sadece maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Ancak çarpışmanın etkisiyle 22 ADA 007 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü A.Y. ile servis minibüsünde bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılara, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

yetkili birimlerin çalışması:

Kaza yerinde jandarma ve trafik ekipleri de inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş sebebi ve sorumluluk dağılımını belirlemek için olay yerinde delil ve ifadeleri topluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu tür zincirleme kazalarda yol koşulları, sürücü davranışları ve görüş mesafesi gibi etkenler incelenirken, yetkililer sürücülere dikkatli ve kurallara uygun araç kullanma çağrısında bulundu.

EDİRNE’DE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 6 YARALI

EDİRNE’DE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 6 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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