Menteşe Sarnıç'ta uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücü hastaneye sevk edildi

Menteşe Sarnıç'ta kaza

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi’nde meydana gelen kazada, yoldan çıkan bir otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kurtarma çalışmaları:

Kazada araçta sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler müdahale sırasında sürücüyü araç içinden güvenli şekilde tahliye etti ve 112 acil servis ekiplerine teslim etti.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak yetkili birimlerce inceleme başlatıldı ve olay yerinde yapılacak tespitlerle kaza nedeni araştırılacak.

MENTEŞE’DE OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 1 YARALI