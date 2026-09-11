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Sarıyer'de bagajdan yükselen alevleri beton mikserinin şoförü hortumla söndürdü

Sarıyer TEM'de seyir halindeki otomobilin bagajında çıkan yangına, yoldan geçen beton mikseri şoförü hortumla müdahale etti; itfaiye soğutma yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarıyer'de bagajdan yükselen alevleri beton mikserinin şoförü hortumla söndürdü

Olayın gelişimi:

Yangın, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Harp Akademileri alt geçidinde meydana geldi. Edirne istikametine giden 34 GZ 4187 plakalı otomobilin bagajından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Sürücü aracı emniyet şeridine çekip indi; alevler kısa sürede büyüyerek aracı adeta alev topuna çevirdi.

Müdahale ve güvenlik çalışmaları:

Yoldan geçen bir beton mikserinin şoförü, aracın bulunduğu noktaya gelerek mikserdeki hortumla yangına müdahale etti ve alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağlarken, itfaiye ekipleri yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı, otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Yangın sırasında araçta yer yer patlamaların yaşandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sarıyer’de alev topuna dönen otomobile beton mikseri ile müdahale

Sarıyer’de alev topuna dönen otomobile beton mikseri ile müdahale

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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