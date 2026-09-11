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Zabıta kutlamasında terfi heyecanı: rütbeyi Başdeğirmen taktı

Şükrü Başdeğirmen, Zabıta Müdürlüğü ziyaretinde terfi eden Erol Sarıgül’e yeni rütbesini taktı ve müdürlük personeline emekleri için teşekkür etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zabıta kutlamasında terfi heyecanı: rütbeyi Başdeğirmen taktı

Başkanın ziyareti:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yılı dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette müdürlük personeliyle sohbet eden Başdeğirmen, yürütülen hizmetler ve kentin düzenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında mesleğinde gösterdiği başarı ve özverili çalışmalarıyla terfi eden Erol Sarıgül’e yeni rütbesi takıldı. Rütbe takma töreni, hem personel arasında hem de müdürlükte moral yükselten bir an olarak kaydedildi.

Personel ve müdürün teşekkürleri:

Zabıta Müdürü Adil Altuncu, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Başdeğirmen’e müdürlüğe verdiği destek için teşekkür etti. Altuncu, yapılan çalışmaların kent yaşamına katkısına dikkat çekti ve personelin gayretini vurguladı.

Başkanın değerlendirmesi ve mesajı:

Başdeğirmen, değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi: "Zabıta Müdürlüğümüzü ziyaret ederek personelimizle bir araya geldik, sohbet ettik ve çalışmalarımıza ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Mesleğinde gösterdiği başarı ve özverili çalışmaları dolayısıyla terfi ederek Zabıta Amiri olan Erol Sarıgül’e yeni rütbesini taktık. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Zabıta Teşkilatımızın 200. kuruluş yılını bir kez daha kutluyor, tüm zabıta teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."

Ziyaret, müdürlük personeline teşekkürlerin iletilmesi ve sahadaki çalışmaların değerlendirilmesinin ardından hatıra fotoğrafı ile son buldu. Bu tür buluşmalar, yerel hizmetlerin görünürlüğünü artırmayı ve ekip motivasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK PERSONELLE SOHBET...

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK PERSONELLE SOHBET ETTİ, TERFİ ALAN ZABITA PERSONELİ EROL SARIGÜL'E YENİ RÜTBESİNİ TAKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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