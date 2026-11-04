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Edirne'de yağışlı hava ve düşen sıcaklık günlük hayatı etkiliyor

Edirne'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar gün boyu sürecek; sıcaklık yaklaşık 12°C, vatandaşlar ve sürücüler tedbirli davranıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Edirne'de yağışlı hava ve düşen sıcaklık günlük hayatı etkiliyor

Edirne'de yağışın günlük yaşama etkisi:

Edirne'de etkili olan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, sürücüler trafikte daha dikkatli ilerliyor. Kent genelinde yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede azaldı; kent merkezinde sıcaklık 12 derece civarında seyrediyor.

Meteorolojinin tahmini:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Edirne'de gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kurum ayrıca Trakya genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirtti.

Ulaşım ve günlük rutinlerde gözlemler:

Yağışın sürmesi, özellikle yoğun saatlerde şehir içi ulaşımda yavaşlamaya yol açıyor; sürücüler görüş mesafesindeki azalma ve ıslak zemin nedeniyle temkinli davranıyor. Sokaklarda su birikintileri oluşabiliyor ve vatandaşlar dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk kullanıyor.

Edirne&#039;de sağanak yağış etkisini sürdürüyor

Edirne'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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