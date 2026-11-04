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Vodafone e-atıkları eğitime dönüştürdü, toplumda davranış değişimi hedefliyor

Vodafone'un 'Dünya İçin Lazım' projesiyle 40 ton e-atık geri dönüşüme kazandırıldı; doğayı koruma eğitimleriyle 87 bini aşkın kişiye ulaşıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Vodafone e-atıkları eğitime dönüştürdü, toplumda davranış değişimi hedefliyor

Vodafone'un 'Dünya İçin Lazım' projesi:

Vodafone, sürdürülebilirlik hedefiyle hayata geçirdiği 'Dünya İçin Lazım' projesi kapsamında elektronik atıkları toplayıp geri dönüşüme kazandırarak toplumsal faydaya dönüştürüyor. Proje ortakları WWF-Türkiye ve Habitat Derneği ile yürütülen uygulamada bugüne kadar 40 ton e-atık toplanırken, doğayı koruma eğitimleriyle 87 bini aşkın kişiye ulaşıldı. Toplanan atıklar, lisanslı geri dönüşüm ortağı Ouno Green Campus'te işleniyor.

projenin kapsamı ve etkileri:

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel projenin, COP31’in önceliklerinden olan ‘Sıfır Atık’ ve ‘Eğitim’ temalarını tek bir uygulamada birleştirdiğini vurguladı. Proje, 7-14 yaş arası çocuklar başta olmak üzere ebeveynler ve eğitmenlere yönelik atölye, seminer ve dijital içeriklerle geniş bir etki alanı oluşturuyor. Elde edilen verilere göre projenin ulaştığı kişilerin 57 bini çocuklardan oluşuyor.

Hasan Süel, toplanan 40 ton e-atığın bir hanenin 71 aylık elektrik tüketimine denk olduğunu ve aynı zamanda 345 yetişkin ağacın yılda temizleyebileceği karbon salımına karşılık geldiğini belirtti. Ayrıca projeye yapılan her 1 TL yatırımın 4,56 TL sosyal değer ürettiği hesaplandı. Saha çalışmaları içinde 'Doğa Elçileri' programı başlatıldı ve ekosistemlerinde dönüşüm başlatacak 21 Doğa Elçisi seçildi.

geri dönüşümde güvenlik ve operasyon:

Toplanan elektronik atıklar, Ouno Green Campus'te uluslararası standartlara uygun ve yüksek güvenlik protokolleriyle işleniyor. Süreçler 7/24 kamera gözetimi altında yürütülüyor; veri güvenliğini sağlamak amacıyla fiziksel imha ile yazılımsal silme yöntemleri bir arada kullanılıyor. Tesis ayrıca plastik, kablo ve ambalaj geri dönüşümü ile değerli metal geri kazanımı yaparak malzeme döngüsünü kapatıyor.

yerel uygulamalar ve farkındalık çalışmaları:

Vodafone, Türkiye genelindeki tüm mağazalarına geri atık kutuları yerleştirdi; tüketiciler aboneleri olsalar da olmasalar da kullanılmayan elektronik cihazlarını bu kutulara bırakabiliyor. Lojistik zorluk yaşayanlar için ücretsiz kargolama imkanı da sağlayan program, sahadan gelen geri dönüşlerle hızla genişliyor. Proje ekipleri, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik eğitimlerin yanı sıra ebeveyn ve eğitmenlere yönelik materyaller ve dijital içeriklerle davranış dönüşümünü hedefliyor.

Hasan Süel ayrıca projenin COP31 kapsamında 'İyi Uygulama Projeleri' arasına seçildiğini ve 14 Kasım'da düzenlenecek panelde 'Dünya İçin Lazım'ı anlatacaklarını ifade etti. Süel, vatandaşları evlerindeki atıl elektrikli cihazları toplama noktalarına göndermeye çağırarak farkındalık artırma çağrısını yineledi.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI HASAN SÜEL

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI HASAN SÜEL

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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