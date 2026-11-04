Sarayköy’e 7,8 milyon TL’lik yağmur suyu hattı yatırımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kent genelindeki altyapı güçlendirme programı kapsamında Sarayköy ilçesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı. Projeye ayrılan bütçe 7,8 milyon TL olarak açıklandı ve hat uzunluğu 1.100 metre olarak planlandı.

Projenin kapsamı:

Başlatılan çalışmalar modern altyapı standartlarına uygun malzeme ve mühendislik çözümleriyle yürütülüyor. Yeni hattın tasarımı, yağmur sularının kontrollü ve güvenli şekilde tahliyesini hedefleyerek kent içi su birikintilerini önlemeye odaklanıyor. Uygulama kapsamında mevcut drenaj hatlarına entegrasyon ve yerel eğim ile zemin koşullarına uygun çözümler geliştirilecek.

DESKİ yetkilileri, projenin Sarayköy içindeki kritik bölgeler için önceliklendirilerek uygulandığını ve altyapı dayanıklılığını artırmayı amaçladığını belirtti. Çalışmalar sırasında yol düzenlemeleri ve ulaşımda geçici önlemler alınarak günlük yaşamın aksaması en aza indirilmeye çalışılacak.

Beklenen etkiler:

İklim değişikliğinin etkisiyle sıklaşan yoğun yağış olaylarının yaratabileceği su birikintileri ve su baskınları riskine karşı projenin önemli bir önlem olduğu vurgulanıyor. Tamamlandığında hat, yağışlı havalarda ulaşımın ve kent yaşamının olumsuz etkilenme ihtimalini azaltacak ve bölgenin altyapı güvenliğine katkı sunacak.

Bu çalışma, Denizli genelinde sürdürülen altyapı yatırımlarının bir parçası olarak gösteriliyor; amaç, taşkın riskini azaltmak, altyapı kapasitesini artırmak ve uzun vadede belediye hizmetlerinin etkinliğini yükseltmektir.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ, KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI YATIRIMLARI KAPSAMINDA SARAYKÖY İLÇESİNDE YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. TOPLAM 7,8 MİLYON TL YATIRIM BÜTÇESİNE SAHİP PROJEYLE İLÇEYE YENİ YAĞMUR SUYU HATTI KAZANDIRILACAK.