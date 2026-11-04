Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,2935 +0,65%
Bist 11.545,33 +4,73%
Altın Gram 6.516,25 +2,83%
EUR/USD 1,1251 +0,53%
Brent Petrol 102,14 -1,41%
--°

Sarayköy’e 7,8 milyon TL’lik yağmur suyu hattı yatırımı

Denizli Büyükşehir DESKİ, Sarayköy'de 1.100 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşası için 7,8 milyon TL ayırdı; amaç taşkınları azaltmak ve altyapıyı güçlendirmek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sarayköy’e 7,8 milyon TL’lik yağmur suyu hattı yatırımı

Sarayköy’e 7,8 milyon TL’lik yağmur suyu hattı yatırımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kent genelindeki altyapı güçlendirme programı kapsamında Sarayköy ilçesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı. Projeye ayrılan bütçe 7,8 milyon TL olarak açıklandı ve hat uzunluğu 1.100 metre olarak planlandı.

Projenin kapsamı:

Başlatılan çalışmalar modern altyapı standartlarına uygun malzeme ve mühendislik çözümleriyle yürütülüyor. Yeni hattın tasarımı, yağmur sularının kontrollü ve güvenli şekilde tahliyesini hedefleyerek kent içi su birikintilerini önlemeye odaklanıyor. Uygulama kapsamında mevcut drenaj hatlarına entegrasyon ve yerel eğim ile zemin koşullarına uygun çözümler geliştirilecek.

DESKİ yetkilileri, projenin Sarayköy içindeki kritik bölgeler için önceliklendirilerek uygulandığını ve altyapı dayanıklılığını artırmayı amaçladığını belirtti. Çalışmalar sırasında yol düzenlemeleri ve ulaşımda geçici önlemler alınarak günlük yaşamın aksaması en aza indirilmeye çalışılacak.

Beklenen etkiler:

İklim değişikliğinin etkisiyle sıklaşan yoğun yağış olaylarının yaratabileceği su birikintileri ve su baskınları riskine karşı projenin önemli bir önlem olduğu vurgulanıyor. Tamamlandığında hat, yağışlı havalarda ulaşımın ve kent yaşamının olumsuz etkilenme ihtimalini azaltacak ve bölgenin altyapı güvenliğine katkı sunacak.

Bu çalışma, Denizli genelinde sürdürülen altyapı yatırımlarının bir parçası olarak gösteriliyor; amaç, taşkın riskini azaltmak, altyapı kapasitesini artırmak ve uzun vadede belediye hizmetlerinin etkinliğini yükseltmektir.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ, KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI YATIRIMLARI KAPSAMINDA...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ, KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI YATIRIMLARI KAPSAMINDA SARAYKÖY İLÇESİNDE YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. TOPLAM 7,8 MİLYON TL YATIRIM BÜTÇESİNE SAHİP PROJEYLE İLÇEYE YENİ YAĞMUR SUYU HATTI KAZANDIRILACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gri suyla yılda 400 bin metreküp tasarruf hedefleyen ortak geri kazanım tesisi a...
images

Cumhuriyet Meydanı'nın simge havuzu çevreci teknolojiyle yeniden canlanıyor
images

Karaman’da üretime yön veren destek: 33 bin 115 badem ve zeytin fidanı dağıtıldı
images

Silopi'de üç yerleşimin kanalizasyon altyapısı yenilenerek hizmete açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gürsu'da Kızılay ile belediyeden ortak Gönül Dostu Yaşam Merkezi

Gri suyla yılda 400 bin metreküp tasarruf hedefleyen ortak geri kazanım tesisi açıldı

Zonguldak'ta eğitimde süreç ve okul güvenliğine odaklanan değerlendirme toplantısı

Dağlar yarılıyor: sınır köylerine dönüşe yol açılıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı