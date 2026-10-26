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Kars’ta 2027 mesleki eğitim ve istihdam yol haritası belirlendi

Vali Ziya Polat başkanlığındaki kurul, 2027 eğitim planını onayladı; staj, iş gölgeleme ve yazılım eğitimi desteklenecek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kars’ta 2027 mesleki eğitim ve istihdam yol haritası belirlendi

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararlara bağlandı

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2026 Ekim ayı olağan toplantısında kentte istihdamı artırmaya ve nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik bir dizi karar aldı. Toplantıya Vali Ziya Polat başkanlık etti ve kurul üyeleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda bir araya geldi.

2027 yıllık eğitim planı onaylandı:

Kurul, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2027 Yıllık Eğitim Planını görüştü ve Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikin 7’nci maddesi uyarınca planı onayladı. Onaylanan plan, kentte iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda açılabilecek kursları ve mesleki eğitim faaliyetlerinin çerçevesini belirliyor.

Ulusal staj ve iş gölgeleme yaygınlaştırılacak:

Toplantıda, öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasını amaçlayan Ulusal Staj, İş Gölgeleme ve Eğitim programlarının yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Kurul, kamu kurum ve kuruluşlarına bu programlar hakkında bilgilendirme yapılmasını ve kurumların kendi faaliyet alanlarıyla ilişkili bölümlerde eğitim gören öğrencilere yönelik programlar oluşturmalarının teşvik edilmesini kararlaştırdı. Amaç, öğrencilerin çalışma ortamlarını yakından tanıyarak mesleki tecrübe edinmelerini sağlamaktır.

bilişim ve yazılım eğitimi adımı atıldı:

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Bilişim Teknolojileri alanı ile bu alana bağlı Yazılım Geliştirme dalının açılması konusu değerlendirildi. Kurul, alan ve dal açılmasını uygun buldu ve gerekli iş ve işlemlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılmasına karar verdi. Bu adım, öğrencilerin bilişim ve yazılım alanında mesleki eğitim imkanlarından yararlanmasının önünü açacak.

Kararların uygulanmasıyla, staj ve iş gölgeleme uygulamalarının artması ve yeni açılacak dalın gençlerin istihdam edilebilirliğini güçlendirmesi hedefleniyor. Kurul, planlanan programların iş gücü piyasası ile uyumlu olarak yürütülmesini önemsediklerini belirtti.

bir sonraki toplantı ocak 2027’de:

Toplantının kapanışında kurulun bir sonraki buluşma tarihi de belirlendi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun bir sonraki toplantısının Ocak 2027 içinde gerçekleştirilmesi karara bağlandı ve gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.

KARS’TA 2027’NİN İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM YOL HARİTASI BELİRLENDİ(KARS-İHA)

KARS’TA 2027’NİN İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM YOL HARİTASI BELİRLENDİ(KARS-İHA)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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