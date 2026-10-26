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Tügva lideri İbrahim Beşinci Kilis'te gençlik projelerini ve temsilcilik devrini değerlendirdi

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kilis'te teşkilat üyeleriyle buluştu; Gaziantep lansmanının yankılarını paylaştı ve temsilcilik devir teslimi gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tügva lideri İbrahim Beşinci Kilis'te gençlik projelerini ve temsilcilik devrini değerlendirdi

Beşinci'nin kilis ziyareti:

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kilis Temsilciliğinde teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Güne Gaziantep'te başlayan Beşinci, orada düzenlenen lansman programında binlerce gençle yaşanan coşkuya dikkat çekti ve yapılan çağrının ülke genelinde yankı bulacağını ifade etti.

Beşinci, görüşmede ülkenin geleceğinin gençlerin elinde olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: "Kilis’te genç neferlerimizle buluştuk. Toplantıda ortak hedeflerimizi konuşacağız. Gençliğin gönüllerine dokunacak projelerimiz hakkındaki istişarelerde bulunacağız."

temsilcilik devir teslimi:

Program çerçevesinde görev süresi dolan TÜGVA Kilis İl Temsilcisi Ahmet Cihat Aktı, görevini Muhammed Polat'a devretti. Beşinci, Aktı'ya emekleri için teşekkür etti ve Polat'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

gelecek odaklı projeler ve hedefler:

Toplantıda öncelikli olarak gençlere yönelik projeler, saha çalışmaları ve gönüllülük esaslı faaliyetlerin nasıl yürütüleceği masaya yatırıldı. Kilis buluşması, Gaziantep'teki lansmanın ardından vakfın gençlerle doğrudan temas kurma ve ortak hedefleri belirleme sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi.

SOLDAKİ ESKİ TÜGVA KİLİS İL TEMSİLCİSİ AHMET CİHAT AKTI SAĞDAKİ YENİ TEMSİLCİ MUHAMMED...

SOLDAKİ ESKİ TÜGVA KİLİS İL TEMSİLCİSİ AHMET CİHAT AKTI SAĞDAKİ YENİ TEMSİLCİ MUHAMMED POLAT

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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