Edremit Güre sahilinde 13 binden fazla kişiyle dünya rekoru denemesi

Edremit'te festivalle eş zamanlı Guinness rekoru denemesi

Edremit Ticaret Odası (ETO) öncülüğünde düzenlenen III. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali - FestOlive kapsamında Güre Sahili'nde başlatılan "En Büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği" rekor denemesi sabah saatlerinde start aldı. Organizasyon, Edremit'in zeytinyağı kimliğini uluslararası alanda tescillemeyi hedefliyor.

İspanya'nın 2009 rekoru hedefte:

Etkinlik, 2009'da İspanya'nın Jaén kentinde 12 bin 909 kişiyle kırılan rekoru geride bırakmak amacıyla planlandı. ETO yetkilileri ve festival ekibi, alana gelenlerin sayısını 13 binden fazla olarak açıkladı ve bu katılımla dünya tarihine adını yazdırmayı amaçlıyor.

Organizasyon ve doğrulama süreci:

Güre Sahili'nde kurulan özel alanda giriş ve çıkışlar turnikelerle kontrollü tutuluyor. Guinness World Records hakemleri ve resmi kriterler doğrultusunda oluşturulan düzen içinde katılımcılar, uzman tadımcılar eşliğinde üç farklı zeytinyağını duyusal analiz kurallarına göre tadıyor. Sayım, doğrulama ve tadım kayıtları bağımsız gözlemciler ve görevli teknik ekipler tarafından titizlikle tutuluyor.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, körfez halkını bu tarihi ana ortak olmaya çağırdı. Organizasyonun hem yerel ekonomiye katkı hem de Edremit'in AB coğrafi işaret tescilli zeytinyağını dünyaya duyurma hedefi ön plana çıkarıldı.

Gün boyu süren rekor nöbeti:

Tüm operasyonların gün boyu devam edeceği etkinlikte tadımlar saat 23.59'a kadar aralıksız sürdürülecek. Katılımcıların tadım kayıtları daha sonra incelenerek, resmi sonucun Guinness Dünya Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından açıklanması bekleniyor.

Festival ve rekor denemesi, hem yerel katılımı artırmayı hem de Edremit zeytinyağına ilişkin farkındalığı küresel ölçekte yükseltmeyi amaçlayan kapsamlı bir organizasyon olarak kayda geçti.

GÜRE SAHİLİ'NDE KURULAN ÖZEL ETKİNLİK ALANINDA BAŞLAYAN REKOR MARATONU, ZEYTİNYAĞININ BAŞKENTİ EDREMİT’İN ADINI KÜRESEL ÖLÇEKTE TESCİLLEMEYİ AMAÇLIYOR.