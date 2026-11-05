Tbmm başkanı Kurtulmuş: terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un değerlendirmesi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Ortak Gelecekte Biriz İletişim Kampanyası’ lansmanında yaptığı konuşmada, ülkenin en ağır sorunlarından biri olarak nitelendirdiği terör meselesinin ortadan kaldırılması hedefinde kararlılık vurgusu yaptı. Kurtulmuş, bu doğrultuda başlatılan sürecin inançla sürdürüldüğünü ve sonlandırılacağına dair güvenini yineledi.

sürecin temel dinamikleri:

Kurtulmuş, sürecin başarılı olmasının birinci gerekçesi olarak devlet aklı ile millet vicdanının örtüşmesini gösterdi. Tarihsel olarak devletin ve toplumun farklı zamanlarda farklı tutumlar sergilediğini ancak bu kez aynı hedefe yüründüğünü belirtti. İkinci unsur olarak örgütün silahsızlanma iradesini ve İmralı kaynaklı tavır değişikliklerini işaret etti; örgütün artık silahlı mücadelenin anlamını yitirdiği yönündeki beyanlarının sürece katkı sağladığını kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin birinci asrının en yakıcı meselesinin terör olduğuna dikkat çekti; yaklaşık 50 yıllık bir zaman diliminde on binlerce can kaybı ve büyük kaynak kayıpları yaşandığını, bu nedenle terörün ortadan kaldırılmasının ülkenin geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu hedef doğrultusunda atılan adımların devlet ve toplum desteğiyle mümkün hale geldiğini söyledi.

bölgesel dönüşümlerin etkisi:

Konuşmasında bölgesel ve küresel gelişmelerin yaratığı yeni politik zeminin de sürecin arka planını etkilediğini ifade eden Kurtulmuş, Orta Doğu’daki çatışma ve gerilimlerin coğrafyayı kırılgan hale getirdiğini, buna rağmen Türkiye'nin iç kalesini tahkim ederek fitneye izin vermeme yönünde kararlı adımlar attığını anlattı. İsrail’in bölgedeki askeri operasyonları ve büyük güçlerin coğrafyadaki varlığının yarattığı gerilimlere dikkat çekti.

Kurtulmuş, Suriye’de yeni yönetimin kapsayıcı yöneliminin ve PYD/YPG unsurlarının entegrasyon sürecinin, bölgesel istikrar ve Türkiye’nin elinin güçlenmesi açısından olumlu katkı sağladığını belirtti. Irak’ta merkezi hükümet dışında milis varlığına izin verilmemesi yönündeki uzlaşının hayata geçirilmesine ve Mahmur ile Sincar gibi bölgelerdeki çözüm çalışmalarına da dikkat çekti.

Bu gelişmelerin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik girişimlerinin ardından kuzeybatıdaki bazı bölgelerde kitlesel kışkırtma çabalarının sonuçsuz kalması gibi yansımaları olduğuna işaret etti ve Suriye, Irak ile İran’daki siyasi değişimlerin Türkiye’de yürütülen sürece katkı sunduğunu vurguladı.

siyasi uzlaşı ve TBMM rolü:

Kurtulmuş, süreçte siyaset kurumunun geniş desteğinin önemine dikkat çekti. TBMM’de şu ana dek Cumhuriyet tarihinin nadir görülen geniş siyasi uzlaşı örneklerinden birinin oluştuğunu; 10 Ağustos’ta Meclis’te 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasa ve kurulmuş olan komisyonların bu uzlaşının somut işaretleri olduğunu söyledi. Sürecin Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki üst kurul tarafından yürütüldüğünü, yakında Meclis bünyesinde bir izleme komisyonu kurulacağını belirtti.

Bu modelin tamamen TBMM ve millet iradesi doğrultusunda ilerlediğini, sürece herhangi bir üçüncü gözün dahil edilmediğini; bu nedenle sürecin özgün bir 'Türkiye Modeli' oluşturduğunu, ileride uluslararası ilişkiler ve çatışma çözümü çalışmalarında örnek olarak incelenebileceğini ifade etti.