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AK Parti sosyal politikaları uluslararası alana taşıma hedefini vurguladı

Efkan Ala, AK Parti'nin kuruluş felsefesinin yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele olduğunu söyleyip sosyal politikaların yerel ve küresel etkisine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Merve Çelik

AK Parti sosyal politikaları uluslararası alana taşıma hedefini vurguladı

AK Parti'de sosyal politika gündemi

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Toplantıda parti içi sosyal politika öncelikleri, uygulama hedefleri ve bu alandaki kurumsal yapılanma ele alındı.

toplantıda öne çıkan veriler ve hedefler:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin kuruluş felsefesinin yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele olduğunu vurguladı. Ala, iktidara gelindiğinde Dünya Bankası verilerine göre nüfusun yüzde 30,4 oranında yoksulluk sınırının altında olduğunu hatırlattı. Kişi başına gelirin o dönem 3 bin 500 dolar iken bugün 18 bin 500 dolar olduğuna, gayrisafi milli hasılanın ise 238 milyar dolar iken 1,6 trilyon dolar seviyelerine yükseldiğine dikkat çekti ve önümüzde hâlâ yapılacak çok iş olduğunu belirtti.

Ala, sosyal politikaların önemine ilişkin olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kurulmasının altını çizdi ve 'Aile, kadın olmadan sosyal politikalar olmaz' ifadelerini kullandı. Ayrıca toplantıda, sahadaki uygulamaların sadece il ve ilçelere değil, coğrafyanın dışındaki kardeşleri ve insanlığı da ilgilendirdiği vurgulandı.

kuruluş felsefesi ve sorumluluk vurgusu:

Partinin kuruluş deklarasyonuna atıf yapan Ala, 'AK Parti'nin kuruluş deklarasyonuna bakın, bu üçünü göreceksiniz. Kim bunu ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur.' sözleriyle, yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadelenin partinin temel yükümlülüğü olduğunu belirtti. Ala, bu felsefeyi bilmeyenlerin partinin hedeflerini doğru anlamamış olacağına dikkat çekti.

Ala aynı zamanda Türkiye'den yapılacak sosyal politika uygulamalarının İslam dünyasında ve ötesinde örnek teşkil ettiğini, atılan adımların 'geometrik sonuç' doğurabileceğini söyledi ve farklı coğrafyalardan tecrübe talebi geldiğini aktardı.

dünya ölçeğinde adalet ve sorumluluk:

Toplantıda küresel ekonomik adaletsizliklere de değinildi. Ala, gelişmiş ülkelerin dünya gelirinden aldığı paya işaret ederek örnek verdi: bugün Amerika'daki bir şirketin piyasa değerinin Sahra Altı Afrika'daki 50 ülkenin tamamının toplam gayrisafi milli hasılasının iki katı olduğunu, benzer karşılaştırmaların dünya çapında büyük bir adaletsizlik ortaya koyduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu ise paydaşlarla fikir ve eylem birliği içinde olacaklarını, engelliler, yaşlılar, yoksullar, şehit ve gazi aileleri, bağımlılık mağduru gençler ve mülteci kardeşler dahil tüm ihtiyaç sahiplerinin takibi ve tespitinin partinin boynunun borcu olduğunu söyledi. Terzioğlu, yapılan hizmetlerin insani hakkı yerine getirme amacı taşıdığını şu sözlerle özetledi: 'Biz yalnızca onların bizdeki hakkını onlara veriyoruz.'

Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu hazır bulundu. Toplantı, sosyal politikaların hem yerel uygulamalarını güçlendirmeye hem de Türkiye'nin deneyimini uluslararası alana taşımaya yönelik somut adımlar atılmasının gerekliliğini teyit ederek sona erdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: &quot;Kuruluş felsefemiz yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadeleyi...

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Kuruluş felsefemiz yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadeleyi kim ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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