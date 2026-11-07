Mamak’ta park halindeki araç gece çıkan yangında küle döndü

mamak'ta araç yangını:

Ankara'nın Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi 206’ncı caddede, gece saatlerinde park halinde bulunan bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının etkisiyle söz konusu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

müdahale süreci:

İtfaiyenin yangına müdahalesi sonrası sağlık ekipleri ve polis de olay yerinde gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili detaylı tespit ve değerlendirmeler yetkili birimlerce yapılacak.

Mamak’ta yanan araç kullanılamaz hale geldi