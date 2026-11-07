Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Mamak’ta park halindeki araç gece çıkan yangında küle döndü

Mamak'ta Bahçeleriçi Mahallesi 206’ncı caddede park halindeki otomobilde gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mamak’ta park halindeki araç gece çıkan yangında küle döndü

mamak'ta araç yangını:

Ankara'nın Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi 206’ncı caddede, gece saatlerinde park halinde bulunan bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının etkisiyle söz konusu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

müdahale süreci:

İtfaiyenin yangına müdahalesi sonrası sağlık ekipleri ve polis de olay yerinde gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili detaylı tespit ve değerlendirmeler yetkili birimlerce yapılacak.

Mamak’ta yanan araç kullanılamaz hale geldi

Mamak’ta yanan araç kullanılamaz hale geldi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batman'da huzur denetimi: 14 bin 435 sorguda 111 aranan, 11 tutuklama
images

Kaza sonrası görüntü almak isteyen muhabire saldırı: İHA telefonuna zorla el kon...
images

Edremit'te ön panjura sıkışan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı
images

Şişli'de ağaca çarpan kamyoneti vatandaşlar itmeye çalıştı, dozerle kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çayırova Belediyesi sahasında Bordo Bandırma'yı 95-78 mağlup etti

Bursaspor başkanından hakem incelemesi çağrısı: şehrin hakkını savunuruz

Kayseri'nin raylı ulaşımında yeni dönem: Erkilet'i merkeze ve havalimanına bağlayacak 18 km'lik hat

Osmangazi’de ebeveynlere akran zorbalığıyla mücadele rehberi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi