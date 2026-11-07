Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Mersin üniversitesi hastanesi uluslararası sağlık turizmi ağını genişletiyor

Mersin Üniversitesi Hastanesi, akademik birikimi ve ileri teknoloji altyapısıyla HealthTürkiye vizyonu doğrultusunda uluslararası hasta ağı ve hizmetlerini genişletmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Mersin üniversitesi hastanesi uluslararası sağlık turizmi ağını genişletiyor

Mersin Üniversitesi Hastanesi'nin uluslararası hedefleri:

Mersin Üniversitesi Hastanesi, akademik bilgi birikimi ve

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'nin raylı ulaşımında yeni dönem: Erkilet'i merkeze ve havalimanına bağla...
images

Osmangazi’de ebeveynlere akran zorbalığıyla mücadele rehberi
images

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin afet yönetimi modeli ODTÜ kongresinde paylaşıl...
images

Esenler'den Üsküp Taşköprüsü'ne ışıkla tarihi yeniden görünür kılındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çayırova Belediyesi sahasında Bordo Bandırma'yı 95-78 mağlup etti

Bursaspor başkanından hakem incelemesi çağrısı: şehrin hakkını savunuruz

Kayseri'nin raylı ulaşımında yeni dönem: Erkilet'i merkeze ve havalimanına bağlayacak 18 km'lik hat

Osmangazi’de ebeveynlere akran zorbalığıyla mücadele rehberi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi