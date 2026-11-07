Mersin üniversitesi hastanesi uluslararası sağlık turizmi ağını genişletiyor

Mersin Üniversitesi Hastanesi, akademik birikimi ve ileri teknoloji altyapısıyla HealthTürkiye vizyonu doğrultusunda uluslararası hasta ağı ve hizmetlerini genişletmeyi hedefliyor.
Mersin Üniversitesi Hastanesi, akademik bilgi birikimi ve
12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.
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