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Uzundere'de gece karı: yüksek mahalleler ve orman yolları beyaza büründü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde gece başlayan kar yağışı, Yayla ve Seyitefendi mahalleleri ile orman yollarını beyaza bürüdü, kartpostallık manzaralar oluştu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:08

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Uzundere'de gece karı: yüksek mahalleler ve orman yolları beyaza büründü

Gece karı yüksek kesimleri etkiledi:

Erzurum'un Uzundere ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı yerleşim alanları ve çevre orman yollarında etkili oldu. Yağış, ilçenin doğal dokusunu kısa sürede beyaza boyadı.

Yerel ölçekte en çok etkilenen bölgeler arasında Yayla ve Seyitefendi mahalleleri öne çıktı. Bu mahallelerdeki yollar ve bitki örtüsü, karla kaplanarak kışın erken izlerini taşıyan görüntüler sundu.

Kartpostallık görüntüler oluştu:

Gece karanlığında yağan kar, ağaçların ve toprak yolların üzerini ince bir örtüyle kapladı. Ortaya çıkan manzaralar, fotoğraf meraklılarına ve gece yolculuğu yapanlara seyrine doyumsuz sahneler sundu; özellikle orman yollarındaki beyaz örtü dikkat çekti.

Erzurum genelinde kış izleri:

Bu yağış, Erzurum'da yılın ilk karının Palandöken'e düştüğü haberinin ardından kentin diğer ilçelerinde de kar etkisinin sürdüğünü gösterdi. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri ve bağlantı yolları, yaşanan yağıştan en çok etkilenen alanlar olarak kayda geçti.

Yetkililer ve bölge sakinleri, kara hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor; şu an için ulaşımda büyük bir aksama bilgisi paylaşılmadı. Doğanın kışa erken hazırlığı, Uzundere çevresinde görsel zenginlik yarattı ve bölgeye farklı bir hava kattı.

ERZURUM’UN UZUNDERE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, YÜKSEK RAKIMLI MAHALLELERİ VE ORMAN...

ERZURUM’UN UZUNDERE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, YÜKSEK RAKIMLI MAHALLELERİ VE ORMAN YOLLARINI BEYAZA BÜRÜDÜ. YAYLA VE SEYİTEFENDİ MAHALLELERİ İLE ÇEVREDEKİ ORMAN YOLLARINDA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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