Gaziantep'te faili meçhul hırsızlıklarda 15 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te jandarma operasyonu:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ekim ayında yürütülen çalışmalarda, son bir ay içinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması hedeflendi. Özel timlerin yürüttüğü kapsamlı soruşturmalar sonucunda çok sayıda şüpheli yakalandı.

operasyonun kapsamı:

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli ekiplerin titiz çalışmasıyla 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yapılan tespitler neticesinde toplam 27 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

adli süreç ve mağdurların durumu:

Adli süreçte, sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı ve cezaevine teslim edildi; diğer 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sırasında ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edilerek zararların giderilmesine yönelik adımlar atıldı.

GAZİANTEP'TE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 15 ŞAHIS TUTUKLANDI