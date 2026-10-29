Edremit'te Kore gazisine vefa seli salonda duygulu anlar

Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Edremit Kaymakamlığı Kabul Salonu'nda düzenlenen resmi tebrikat töreninde, Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz başta olmak üzere protokol üyeleri tebrikleri kabul etti. Tören, Cumhuriyet Bayramı'na ithafen yapılan konuşmalar ve birlik-beraberlik mesajlarıyla sürdü.

Tören programı ve katılımcılar:

Törene Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutanı ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ile birlikte askeri ve sivil erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Resmi tebrikat töreninde protokol mensupları Cumhuriyet'in 103. yılı anısına tebrikleri kabul etti.

Gaziye vefa gösterisi ve tepkiler:

Törende en dikkat çeken anlar, Cumhuriyet'in yaşayan tanıklarından biri olan Ahmet Şükrü Yormaz'a gösterilen saygıydı. Protokol üyeleri ve davetliler gazinin elini öperek bayramını kutladı; bu davranış salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Katılımcılar, gazilere verilen değerin yeniden vurgulandığını belirterek Yormaz'a sağlıklı ve uzun ömür dileklerinde bulundular.

Tören, Cumhuriyet kutlamalarına uygun olarak birlik ve beraberlik mesajlarının paylaşılmasının ardından sona erdi. Etkinlik, yerel düzeyde gazilere saygı gösterilmesinin ve toplumun ortak değerlerine sahip çıkılmasının somut bir örneği olarak kayda geçti.

CUMHURİYETİN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA EDREMİT’TE DÜZENLENEN RESMİ TEBRİKAT TÖRENİNDE, KORE GAZİSİ AHMET ŞÜKRÜ YORMAZ’A GÖSTERİLEN VEFA VE SAYGI DİKKAT ÇEKTİ. TÖRENE KATILAN PROTOKOL ÜYELERİ VE DAVETLİLER, GAZİNİN ELİNİ ÖPEREK CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI.