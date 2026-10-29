Dolar 49,8321 +0,06%
Euro 55,6424 +0,12%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.473,60 -0,27%
EUR/USD 1,1145 -0,11%
Brent Petrol 110,49 -1,03%
--°

Edremit'te Kore gazisine vefa seli salonda duygulu anlar

Edremit'te 29 Ekim tebrikat töreninde Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz'a protokol ve vatandaşlar el öperek vefa gösterdi; salon duygulandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:07

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 11:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Edremit'te Kore gazisine vefa seli salonda duygulu anlar

Edremit'te Kore gazisine vefa seli salonda duygulu anlar

Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Edremit Kaymakamlığı Kabul Salonu'nda düzenlenen resmi tebrikat töreninde, Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz başta olmak üzere protokol üyeleri tebrikleri kabul etti. Tören, Cumhuriyet Bayramı'na ithafen yapılan konuşmalar ve birlik-beraberlik mesajlarıyla sürdü.

Tören programı ve katılımcılar:

Törene Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutanı ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ile birlikte askeri ve sivil erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Resmi tebrikat töreninde protokol mensupları Cumhuriyet'in 103. yılı anısına tebrikleri kabul etti.

Gaziye vefa gösterisi ve tepkiler:

Törende en dikkat çeken anlar, Cumhuriyet'in yaşayan tanıklarından biri olan Ahmet Şükrü Yormaz'a gösterilen saygıydı. Protokol üyeleri ve davetliler gazinin elini öperek bayramını kutladı; bu davranış salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Katılımcılar, gazilere verilen değerin yeniden vurgulandığını belirterek Yormaz'a sağlıklı ve uzun ömür dileklerinde bulundular.

Tören, Cumhuriyet kutlamalarına uygun olarak birlik ve beraberlik mesajlarının paylaşılmasının ardından sona erdi. Etkinlik, yerel düzeyde gazilere saygı gösterilmesinin ve toplumun ortak değerlerine sahip çıkılmasının somut bir örneği olarak kayda geçti.

CUMHURİYETİN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA EDREMİT’TE DÜZENLENEN RESMİ TEBRİKAT TÖRENİNDE...

CUMHURİYETİN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA EDREMİT’TE DÜZENLENEN RESMİ TEBRİKAT TÖRENİNDE, KORE GAZİSİ AHMET ŞÜKRÜ YORMAZ’A GÖSTERİLEN VEFA VE SAYGI DİKKAT ÇEKTİ. TÖRENE KATILAN PROTOKOL ÜYELERİ VE DAVETLİLER, GAZİNİN ELİNİ ÖPEREK CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Selçuklu'da öğrencilerin sağlığı için kantinlere kapsamlı denetim başlatıldı
images

Bursa Uludağ’da 12 ülkeden üniversite temsilcileri uluslararası haftada buluştu
images

Kil atölyesiyle dayanışma: bağışlar 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne aktarılacak
images

Valilikte cumhuriyet coşkusu: İstanbul Valisi Davut Gül tebrikleri kabul etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumayeri'nde heyelan sonrası yol güvenliği için tahkimat çalışması

Depremden geriye kalanlar: bir tanığın hazırlık ve dayanışma çağrısı

Kahta belediye başkanı hallaç: cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun

Sergen yalçın'ın göreve gelişi: Servet Çetin'den destek ve yönetim uyarısı

TREND HABERLER

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat