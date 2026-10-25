Turnas-2026'da insansız ve insanlı sistemlerin ortak sınavı

Turnas-2026'da hibrit harekat denemeleri:

Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de 19-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Turnas-2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nde, insansız sistemlerin insanlı unsurlarla entegre edildiği kapsamlı senaryolar sergilendi. Sarısu Plajı ve Beşadalar bölgesindeki faaliyetlerde milli ve NATO uyumlu araçların deniz harekatındaki etkinliği test edildi. Tatbikata 18 gemi, 11 hava vasıtası, 17 savunma sanayii firmasından 41 sistem ve bin 300 personel katıldı.

ön cephe, mayın tespiti ve imha:

Faaliyetlerin ilk bölümünde SAT timi tarafından suya bırakılan LÜFER insansız su altı aracı örtülü keşif ve gözetleme yaptı; elde edilen görüntü ve bilgiler komuta kontrol merkezinden takip edildi. Ardından ILGAR dolanan mühimmat sistemi ve BAZNA kamikaze İHA ile atış gerçekleştirildi ve senaryodaki hedef etkisiz hale getirildi. Manevra mermisi atışları da bu bölümde uygulandı.

Ön kuvvet harekatı kapsamında sahil hattı ve yaklaşma koridorlarında mayın tespit ve teşhis faaliyetleri yürütüldü. NETA ve GAVIA hafif otonom su altı araçları ile mayın tespiti ve teşhisi sağlandı; OSKA ve DERİNGÖZ insansız sistemleri de arama faaliyetlerinde görev aldı. Tespit edilen mayınlar, TCG AMASRA tarafından bırakılan uzaktan kumandalı imha aracıyla imha edildi. İmha sonrası gözetleme görevini BULUT DİHA icra etti.

amfibi harekat ve kara uygulamaları:

Amfibi bölümünde TCG ANADOLU ve çıkarma araçları ile sahile yapılan harekatta hem deniz hem kara unsurları bir arada çalıştı. TUFAN ve KAMA kamikaze insansız deniz araçlarının refakatinde kıyıya yaklaşan çıkarma araçlarından, BARKAN ve PALEM insansız kara araçları ile deniz piyadeleri sahile çıktı. Bu bölümde TOGAN İHA havadan keşif ve gözetleme sağlayarak meskun mahal muharebesi senaryosuna destek verdi; yaralanan piyade, BARKAN'daki sedyeyle çıkarma aracına taşınarak TCG ANADOLU'ya tahliye edildi.

Hava emniyeti SH-70 taarruz helikopterleri tarafından sağlandı; helikopterler flare atışlarıyla bölge emniyetini destekledi. Kıyı başının yumuşatılmasına yönelik ataklarda sürü halinde KARGU İHA'lar temsili hücum icra etti; ayrıca BOYGA İHA'dan havan eğitim mühimmatı bırakıldı ve sahilden havalanan SKYDAGGER ile patlayıcısız kamikaze hücumu yapıldı.

havadan ve denizden atışlar, su altı sensörleri:

Denizaltı savunma harbi kapsamında TB-3 ve AKSUNGUR İHA'larla sonoboy atışları gerçekleştirildi; TB-3'ün atışında milli sonoboy atım sistemi kullanıldı. Ardından radar entegreli TUNGA-X avcı dron ile hedef rolündeki TALON İHA'ya patlayıcı kullanılmadan kinetik vuruş gösterildi.

Beşadalar bölgesindeki atışlı faaliyetler, İHA'lardan aktarılan görüntülerle tatbikat gözlem alanındaki ekrandan izlendi. TCG BEYKOZ'da bulunan 20 mm TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ile FPV dron ve kamikaze insansız deniz araçlarına yönelik imha atışları yapıldı. ANKA-S'den bırakılan ŞİMŞEK-K kamikaze dron kara hedefine hücum ederken, patlayıcı yüklü PİRANA kamikaze insansız deniz aracı su üstü hedefine taarruz etti; TB-2 hedef tespiti ve raporlamada görev aldı.

muharebe arama kurtarma ve sergi:

Sarısu Plajı'nda gerçekleştirilen muharebe arama kurtarması tatbikatında senaryo gereği TCG AMASRA'dan denize düşen personel FASTY insansız can kurtarma aracıyla kurtarılarak bota alındı. Gösterimlerin ardından SANCAR, ULAQ, SALVO, TUFAN, USV-12, RD-25 ve KAMA insansız deniz araçları tören geçişi yaptı; geçişte SAT atak botu da yer aldı.

deniz kuvvetlerinin değerlendirmesi ve gelecek hedefleri:

Seçkin Gözlemci Günü'nde konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatın insansız ve insanlı platformların hibrit kullanımını denediğini ve bunun "gelecekte yapacağımız harbin tatbikatıdır" niteliği taşıdığını vurguladı. Tatlıoğlu, insansız hava, su üstü ve su altı araçları, botlar, tekneler, mini denizaltılar ve kara araçlarının bir arada görev yaptığı senaryonun ilk kez uygulandığını belirtti.

Tatlıoğlu bölgesel güvenlik ve deniz ulaştırma yollarının korunmasının önemine dikkat çekerek, özellikle mayın tehdidine işaret etti: "Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz’e dökülmüş olan yüzlerce mayın var. Bu mayınlardan kontrolden çıkarak ve sürüklenerek sahillerimize gelen mayınlar oluyor. Bu mayınları tespit edip imha ediyoruz." Bu tür görevlerde insansız araçların kullanımının riskleri azalttığını ve sahadaki etkinliği artırdığını belirtti.

Tatlıoğlu, geliştirme ve deneme çalışmalarının sürdüğünü; önceliklerinin güvenilir, sürdürülebilir ve farklı platformlarla birlikte çalışabilen sistemler geliştirmek olduğunu söyledi. Ayrıca milli uçak gemisi, Tepe sınıfı muhrip ve yeni nesil mayın avlama gemilerinin insansız sistemlerle hibrit harekat yapabilecek şekilde tasarlanıp inşa edildiğini ve milli uçak gemisinde insansız hava araçlarının yanı sıra insansız deniz araçları, botlar, tekneler ve su altı araçlarının da bulunacağını ifade etti. Tatlıoğlu bu gelişmeleri, deniz kuvvetlerinin etkinlik, caydırıcılık ve sürdürülebilirliği açısından kritik adımlar olarak tanımladı.

Seçkin Gözlemci Günü programı, fotoğraf ve basın faaliyetlerinin ardından sona erdi; tatbikatın geri kalan bölümlerinde poligon ve senaryo denemeleri ile statik sergi faaliyetleri 19-25 Ekim tarihlerinde devam etti. Turnas-2026, insansız ve insanlı platformların birlikte çalışabilirliğini geliştirmeye ve geleceğin deniz harekatına yönelik tecrübeler kazandırmaya odaklanan bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINCA 19-27 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA KÖRFEZİ VE DOĞU AKDENİZ'DE DÜZENLENEN TURNAS-2026 TATBİKATI'NIN SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.