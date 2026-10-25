Marmaris dört gün sürecek cumhuriyet kutlamalarıyla coşacak

Cumhuriyetin 103. yılı törenleri başlıyor:

Marmaris Belediyesi, Cumhuriyetimizin 103. yılını sanat, müzik ve dayanışma ekseninde karşılayacak dört günlük kapsamlı bir program hazırladı. Etkinlikler 26 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve kentin farklı noktalarında sürecek kutlamalar, halkın geniş katılımına açık olarak planlandı.

Sergiler ve anma etkinlikleri:

Kutlamaların ilk adresi Marmaris Kültür ve Sanatevi olacak. Saat 18.00'de kapılarını açacak olan 16. Ekim Geçidi Sergisi, farklı sanat disiplinlerinden eserleri bir araya getirerek 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. 27 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet tarihine iz bırakan kadınlara odaklanılacak; Hayriye Akok, Atatürk’ün İzinde Cumhuriyet Kadınları adlı kitabını imzalayacak ve Afet İnan, Sabiha Gökçen ile Halet Çambel gibi öncü kadınların yaşamları ve katkıları üzerine bir söyleşi düzenlenecek.

Sofra, gösteri ve konserler:

28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyetin paylaşma ve dayanışma ruhu Kordon Caddesi'nde kurulacak Cumhuriyet Sofrasında saat 17.00-20.00 arasında yaşanacak. Aynı gün saat 18.30'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda su ve ışık gösterisi düzenlenecek; akşam saat 21.00'de ise Atatürk Meydanı'nda Türk rock müziğinin efsane gruplarından Moğollar halk konseri verecek. Spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mahallelerarası Cumhuriyet Turnuvası'nın final maçı da 28 Ekimde İçmeler Gölenye Stadı'nda oynanacak.

29 Ekim kutlamaları ve fener alayı:

29 Ekim Perşembe günü kutlamalar doruğa ulaşacak. Saat 18.30'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki su ve ışık gösterisinin ardından vatandaşlar, geleneksel fener alayında bir araya gelecek. Fener alayı saat 20.30'da Ketenci Otel önünden başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona erecek; yürüyüşte Türk bayrakları ve fenerlerle Cumhuriyete bağlılık vurgulanacak. Gece, saat 21.00'de Yeni Türkü'nün Atatürk Meydanı konseriyle son bulacak.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. Ünlü, Cumhuriyetin ortak değerleri, birlik ve beraberlik duygusunun birlikte yaşanmasının önemine dikkat çekerek çocuklardan gençlere, ailelerden sanatseverlere kadar herkesin dört gün süresince programa katılmasını ve bayram coşkusunun birlikte büyütülmesini istedi.

MARMARİS’TE CUMHURİYETİN 103. YILI, EKİM GEÇİDİ SERGİSİ’NDEN CUMHURİYET SOFRASI’NA, MOĞOLLAR VE YENİ TÜRKÜ KONSERLERİNDEN FENER ALAYINA UZANAN ZENGİN BİR PROGRAMLA KUTLANACAK.