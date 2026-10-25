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Taktik prova: Beşiktaş Başakşehir maçına hazır

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki son antrenmanını kondisyon, 5'e 2, taktik, duran top ve bireysel şut çalışmalarıyla tamamladı; maç yarın 19.00'da.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Taktik prova: Beşiktaş Başakşehir maçına hazır

Beşiktaş hazırlıklarını tesislerde tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın oynayacağı Başakşehir maçı öncesi son idmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenmanı teknik direktör Vincenzo Italiano yönetti ve ekip, maç için son rötuşları yaptı.

idmanın içeriği:

Seans ısınma koşuları ile başladı, ardından top kapma odaklı 5’e 2 çalışması yapıldı. Antrenmanın devamında ekip, taktik uygulamalar, duran top organizasyonları ve oyuncuların ritmini yakalaması için bireysel şut çalışmaları üzerinde durdu.

maç bilgileri:

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Teknik ekip ve takım, yapılan son antrenmanla maça hazır olduğunu gösterdi.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 9. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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