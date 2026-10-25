Eski sıralarda aynı gönül sofrası: Mustafa Çiftçi Siyasallılar Vakfı'nda mezunlarla buluştu

Programdan notlar:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siyasallılar Vakfı tarafından Ankara Hamamönü semtinde düzenlenen programda vakıf üyeleriyle buluştu. Toplantıya Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir de eşlik etti ve etkinlik, eski öğrencilerin bir araya geldiği samimi bir ortama sahne oldu.

Çiftçi, görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Siyasallılar Vakfı'nda kıymetli dostlarımızla buluştuk. Bakan Yardımcımız Mehmet Cangir ile birlikte, Ankara Hamamönü'nde Siyasallılar Vakfı'nın düzenlediği programda kıymetli dostlarımızla bir araya geldik. Bir Siyasal mezunu olarak eski günleri yad ettik, aynı sıraları paylaşmanın ve yıllar sonra aynı gönül sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Siyasallılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Halil Dere'ye ve bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum"

katılımcılar ve teşekkürler:

Etkinlikte vakıf üyeleri ile karşılıklı sohbetler gerçekleşirken, Çiftçi'nin vurguladığı teşekkürler arasında Dr. İbrahim Halil Dere ve buluşmanın düzenlenmesine katkı sağlayan isimler yer aldı. Toplantı, mezunlar arasında dayanışma ve hatıra paylaşımlarına olanak tanıdı.

anılar ve mesaj:

Çiftçi, bir Siyasal mezunu olarak eski günleri yad ettiğini belirtti; aynı sıraları paylaşmanın ve yıllar sonra tekrar bir arada olmanın önemine dikkat çekti. Program, hem kişisel anıların tazelendiği hem de vakıf bağlarının güçlendiği bir buluşma olarak kayda geçti.

Bakan Çiftçi: "Siyasalılar Vakfı’nda kıymetli dostlarımızla buluştuk"