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Edremit'te sollama manevrası faciaya dönüştü: anne ve kızı yaşamını yitirdi

Edremit'te sollama yapan kamyonun manevra halindeki otomobile çarpması sonucu araç fabrika duvarına sıkıştı; anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edremit'te sollama manevrası faciaya dönüştü: anne ve kızı yaşamını yitirdi

Kaza ve can kaybı:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu araç, yol kenarındaki zeytinyağı fabrikasının çevre duvarına çarpıp kamyon ile duvar arasında sıkıştı. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, otomobil sürücüsü N A (34) ile araçta yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki kızı E A yaşamını yitirdi.

Kaza anına ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, F A (34) idaresindeki 06 DFU 7084 plakalı kamyon, Edremit'ten Yenice istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen N A (34) yönetimindeki 10 AEH 0025 plakalı Tofaş marka otomobili sollamak istedi. Bu sırada kamyonun manevra yapan otomobile çarpması sonucu çarpışma gerçekleşti ve otomobil savrularak fabrika duvarına çarptı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi ve cansız bedenler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla feci kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ TRAFİK...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ TRAFİK KAZASINDA, FABRİKAYA AİT BAHÇE DUVARI İLE KAMYON ARASINDA SIKIŞAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE 10 YAŞINDAKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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