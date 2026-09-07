Efeler Orta Mahalle'de altyapı yenilemesi 22 milyon lira yatırımla başladı

Efeler Orta Mahalle'de altyapı yenileme çalışmaları başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler ilçesi Orta Mahalle’de başlattığı yağmur suyu hattı yenileme ve ızgara imalatı işi 22 milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor.

ASKİ tarafından yürütülen çalışmalar, planlı ve programlı bir yaklaşım çerçevesinde sürdürülüyor. Proje kısa süre içinde tamamlanarak bölgenin altyapısı yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Projenin kapsamı:

Çalışma kapsamında yağmur suyu hattı yenileme ve ızgara imalatı işleri gerçekleştiriliyor. ASKİ ekipleri, Efeler başta olmak üzere kent genelinde sürdürülen altyapı yenileme faaliyetleriyle eş zamanlı olarak alanda görev yapıyor.

Çalışma temposu ve hedef:

Belediye yetkilileri, çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre, mesai mefhumu gözetmeksizin yürütüldüğünü belirtiyor. Amaç, bölgenin altyapısını güçlendirip uzun vadeli hizmet sunumunu sağlamaktır.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın tüm ilçelerinde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Büyükşehir Belediyemiz ve ASKİ tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım ve projelerimize her geçen gün yenilerini ekliyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz

Yetkililer, projeyle birlikte Orta Mahalle sakinlerinin altyapı hizmetlerinden daha güçlü ve düzenli şekilde faydalanmasının hedeflendiğini kaydediyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EFELER İLÇESİ ORTA MAHALLE’DE BAŞLATTIĞI YAĞMUR SUYU HATTI YENİLEME VE IZGARA İMALATI ÇALIŞMASI 22 MİLYON TL YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLİYOR.